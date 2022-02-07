«Заметна разница, как две страны подошли к пандемии». Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада

The Wall Street Journal: «Пока власти вели себя пафосно, игроки выражали более простую позицию»

Матч между Канадой и сборной ОКР перерос в нечто большее — в серию споров о пандемии. Игру отложили почти на час, когда канадки отказались выйти на лед, потому что подкошенная ковидом команда ОКР не получила результаты последних тестов. Когда матч начался, обе команды были в масках. До тех пор, пока сборная ОКР не перестала носить их в третьем периоде, — а Канада осталась в них.

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Перед игрой были признаки неприятностей. Шесть членов женской хоккейной команды ОКР находились на карантине после положительных тестов на ковид. В составе на матч было 19 игроков, но только 17 переоделись и сидели на скамейке запасных все три периода. Действительно, ситуация с ковидом в команде ОКР запутанная.

Перед началом матча Канада решила не выходить на лед. «Потому что мы не получили никаких результатов от организаторов», — сказала нападающий Ребекка Джонстон. Она заявила, что ее команда надеется, что пауза позволит обработать утренние результаты тестов ОКР.

Международный олимпийский комитет объявил, что матч отложен и что две команды договорились играть в масках, не предоставив более подробной информации. Команда ОКР заявила, что получила результаты тестов в перерыве после второго периода, когда уступала со счетом 1:4. Так что россиянки сняли маски, а канадки остались в них.

Внезапно стала заметна разница того, как две команды — и страны — подошли к пандемии.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZqja6EMUMN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы много тренировались в них», — сказала после игры нападающий Канады Брианна Дженнер. Маски были не более чем раздражением, добавила она: «Возможно, из-за них мы несколько раз потеряли шайбу, но не хочется использовать это как оправдание».

Русские смотрели на это несколько иначе.

«Ситуация, конечно, абсолютно абсурдная: в масках играть в хоккей нельзя, можно задохнуться, — заявила российский депутат, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, слова которой цитирует сайт Sport24.ru. — Полная чушь».

После игры дело приняло новый поворот. Дженнер подтвердила, что партнерша по команде Эмили Кларк получила сомнительный результат теста, который она сдала в понедельник утром. Кларк не участвовала в игре и ожидает повторного теста.

Пока российские власти и социальные сети вели себя пафосно, ее игроки выражали более простую позицию: мы просто хотим играть.

Reuters: «Похоже, маски не повлияли на игру Канады»

Женская сборная Канады по хоккею почти час отказывалась выходить на лед в понедельник на зимних Играх в Пекине, ожидая результатов теста команды ОКР на COVID-19.

Канада победила 6:1, после того как игроки вышли на лед в масках из-за «соображений безопасности», но матч прошел не без происшествий из-за хаотичного и запутанного начала.

«Результаты утреннего тестирования России еще не пришли», — сказала нападающий сборной Канады Натали Спунер.

Спортсмены в Пекине соблюдают строгие ковид-протоколы, но им не приходилось носить маски во время соревнований.

Международная федерация хоккея после матча опубликовала заявление, но мало прояснила события, приведшие к задержке, заявив, что обеспокоена только здоровьем и безопасностью игроков.

Похоже, маски не повлияли на игру Канады — девушки быстро вырвались вперед со счетом 2:0.

USA Today: «Даже во время экстремальных ковид-протоколов это выглядело странно»

Даже во время Олимпийских игр с экстремальными ковид-протоколами это выглядело странно для канадских и российских хоккеисток. Обе команды вышли на матч в масках KN95 под своими хоккейными шлемами.

По словам корреспондента Toronto Sun Роба Лонгли, начало групповой игры было отложено более чем на час, поскольку канадская команда не получила отчет о статусе тестирования России на ковид. Канадки не хотели выходить на лед до тех пор, пока не получат результатов тестов соперниц.

Российские хоккеистки вернулись на третий период без масок, а канадки остались в масках.

Le Journal de Montreal: «Ограничение» не помешало Канаде доминировать