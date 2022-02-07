«Заметна разница, как две страны подошли к пандемии». Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Заметна разница, как две страны подошли к пандемии». Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада

Игра была задержана на час.

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The Wall Street Journal: «Пока власти вели себя пафосно, игроки выражали более простую позицию»

Матч между Канадой и сборной ОКР перерос в нечто большее — в серию споров о пандемии. Игру отложили почти на час, когда канадки отказались выйти на лед, потому что подкошенная ковидом команда ОКР не получила результаты последних тестов. Когда матч начался, обе команды были в масках. До тех пор, пока сборная ОКР не перестала носить их в третьем периоде, — а Канада осталась в них.

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Перед игрой были признаки неприятностей. Шесть членов женской хоккейной команды ОКР находились на карантине после положительных тестов на ковид. В составе на матч было 19 игроков, но только 17 переоделись и сидели на скамейке запасных все три периода. Действительно, ситуация с ковидом в команде ОКР запутанная.

Перед началом матча Канада решила не выходить на лед. «Потому что мы не получили никаких результатов от организаторов», — сказала нападающий Ребекка Джонстон. Она заявила, что ее команда надеется, что пауза позволит обработать утренние результаты тестов ОКР.

Международный олимпийский комитет объявил, что матч отложен и что две команды договорились играть в масках, не предоставив более подробной информации. Команда ОКР заявила, что получила результаты тестов в перерыве после второго периода, когда уступала со счетом 1:4. Так что россиянки сняли маски, а канадки остались в них.

Внезапно стала заметна разница того, как две команды — и страны — подошли к пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы много тренировались в них», — сказала после игры нападающий Канады Брианна Дженнер. Маски были не более чем раздражением, добавила она: «Возможно, из-за них мы несколько раз потеряли шайбу, но не хочется использовать это как оправдание».

Русские смотрели на это несколько иначе.

«Ситуация, конечно, абсолютно абсурдная: в масках играть в хоккей нельзя, можно задохнуться, — заявила российский депутат, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, слова которой цитирует сайт Sport24.ru. — Полная чушь».

После игры дело приняло новый поворот. Дженнер подтвердила, что партнерша по команде Эмили Кларк получила сомнительный результат теста, который она сдала в понедельник утром. Кларк не участвовала в игре и ожидает повторного теста.

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Пока российские власти и социальные сети вели себя пафосно, ее игроки выражали более простую позицию: мы просто хотим играть.

Reuters: «Похоже, маски не повлияли на игру Канады»

Женская сборная Канады по хоккею почти час отказывалась выходить на лед в понедельник на зимних Играх в Пекине, ожидая результатов теста команды ОКР на COVID-19.

Канада победила 6:1, после того как игроки вышли на лед в масках из-за «соображений безопасности», но матч прошел не без происшествий из-за хаотичного и запутанного начала.

«Результаты утреннего тестирования России еще не пришли», — сказала нападающий сборной Канады Натали Спунер.

Спортсмены в Пекине соблюдают строгие ковид-протоколы, но им не приходилось носить маски во время соревнований.

Международная федерация хоккея после матча опубликовала заявление, но мало прояснила события, приведшие к задержке, заявив, что обеспокоена только здоровьем и безопасностью игроков.

Похоже, маски не повлияли на игру Канады — девушки быстро вырвались вперед со счетом 2:0.

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USA Today: «Даже во время экстремальных ковид-протоколов это выглядело странно»

Даже во время Олимпийских игр с экстремальными ковид-протоколами это выглядело странно для канадских и российских хоккеисток. Обе команды вышли на матч в масках KN95 под своими хоккейными шлемами.

По словам корреспондента Toronto Sun Роба Лонгли, начало групповой игры было отложено более чем на час, поскольку канадская команда не получила отчет о статусе тестирования России на ковид. Канадки не хотели выходить на лед до тех пор, пока не получат результатов тестов соперниц.

Российские хоккеистки вернулись на третий период без масок, а канадки остались в масках.

Le Journal de Montreal: «Ограничение» не помешало Канаде доминировать

Россиянки долгое время оставались на льду, ожидая канадок, пока судьи, наконец, не попросили их вернуться в раздевалку. Обе команды начали игру в масках. В то время как игроки ОКР сняли маски после подтверждения всех отрицательных тестов, канадки провели в масках весь матч. «Ограничение» не помешало Канаде доминировать всю игру.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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