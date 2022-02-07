Плотников и Анисимов провели первую тренировку в Пекине
Хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов впервые вышли на лед в Пекине, сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
Хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов впервые вышли на лед в Пекине, сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
Нападающие сборной России прилетели утром 7 февраля и вечером вышли на лед с неиграющим составом.
Также катались Кирилл Марченко, Александр Кадейкин, Шакир Мухамадуллин и два вратаря Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов. С хоккеистами работали Сергей Федоров, Сергей Наумов и Алексей Трощинский.