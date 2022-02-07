Белорусские фристайлисты прибыли на Олимпийские игры

Команда прибыла в Китай рейсом из Стамбула. В ее составе и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова. Вместе с ней на пекинских Играх-2022 выступят Анна Деруго, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов. Борьбу за награды фристайлисты начнут 10 февраля с командных соревнований в миксте. Женский турнир намечен на 13—14 февраля , мужчины будут состязаться 15 и 16 февраля.