Драма до слёз! Промах на последнем рубеже лишил Алимбекову и Беларусь золота Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Драма до слёз! Промах на последнем рубеже лишил Алимбекову и Беларусь золота Олимпиады

Динара не смогла сдержать эмоции после финиша в индивидуальной гонке.

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Источник: РИА "Новости"

На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка по биатлону. Для российских спортсменок она, увы, оказалось провальной. Результат печальный, но не сказать, что неожиданный. А вот в сборной Беларуси разгорелось настоящая драма. Динара Алимбекова упорно боролась за золото и имела все шансы стать олимпийской чемпионской.

Если бы не роковая ошибка на последнем огневом рубеже.

Бодрое начало

С самого начала гонки Динара набрала хороший ход на лыжне, благодаря чему держалась в пятёрке лучших. А добавив к этому безупречную стрельбу, белорусской биатлонистке удалось выйти в лидеры гонки уже после третьего огневого рубежа. Пока претендентки на медали «отваливались» одна за другой, ошибаясь на стрельбище, Алимбекова закрыла 15-ю из 15 мишеней и понеслась вперёд. За олимпийском золотом. Но его судьбу должна была решить заключительная «стойка».

Чистая стрельба почти наверняка сделала бы Алимбекову олимпийской чемпионкой. Ветра на рубеже практически не было, и чтобы закрыть все пять мишеней требовалась лишь достаточная концентрация. И, конечно, доля везения. Белоруска, пришедшая на стрельбище первой, была заметно взволнована. И это вполне оправдано: ноль мог принести ей олимпийское золото.

Но добыть его Динаре, к сожалению, не удалось. Она промазала предпоследним выстрелом. Пятую мишень Алимбекова закрыла и ушла с рубежа третьей.

Слёзы после финиша

Шансы на подиум, конечно, оставались, но Динара сбавила на лыжне. Видимо, попросту не хватило сил. Или помешал психологический аспект — осознание того, что золото, которое было почти в кармане, уже упущено. Как бы то ни было, быстроногие соперницы сразу же объехали белорусскую спортсменку, оставив её вне тройки сильнейших. С одним промахом и 12-м ходом Алимбекова финишировала лишь пятой. И, как сообщают белорусские журналисты, горько расплакалась.

Для остальных белорусских биатлонисток гонка вышла даже более провальной, чем для россиянок — они не попали даже в топ-40. Помешали всё те же проблемы со стрельбой. Ирина Лещенко (1+1+1+1) пришла к финишу 41-й, не справившася со «стойкой» Елена Кручинкина (0+3+0+1) — 48-й. Анна Сола, лишившаяся всех шансов на медаль уже на первом рубеже, стала 54-й (3+2+1+1).

Белорусской сборной, болельщикам, да и самой Динаре наверняка очень и очень обидно. Как сказал биатлонист Антон Смольский, молодой человек Алимбековой, она была «в одном сантиметре от победы». Но сдаваться рано. Олимпийские игры только начинаются, и спортсменам предстоит разыграть ещё несколько комплектов наград. Так что у белорусской биатлонистки ещё будет шанс наверстать упущенное. Совсем не исключено, что она увезёт домой заветное олимпийское золото.

Арина Ершова

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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