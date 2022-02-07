Драма до слёз! Промах на последнем рубеже лишил Алимбекову и Беларусь золота Олимпиады

На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка по биатлону. Для российских спортсменок она, увы, оказалось провальной. Результат печальный, но не сказать, что неожиданный. А вот в сборной Беларуси разгорелось настоящая драма. Динара Алимбекова упорно боролась за золото и имела все шансы стать олимпийской чемпионской.



Если бы не роковая ошибка на последнем огневом рубеже.

Бодрое начало

С самого начала гонки Динара набрала хороший ход на лыжне, благодаря чему держалась в пятёрке лучших. А добавив к этому безупречную стрельбу, белорусской биатлонистке удалось выйти в лидеры гонки уже после третьего огневого рубежа. Пока претендентки на медали «отваливались» одна за другой, ошибаясь на стрельбище, Алимбекова закрыла 15-ю из 15 мишеней и понеслась вперёд. За олимпийском золотом. Но его судьбу должна была решить заключительная «стойка».

Чистая стрельба почти наверняка сделала бы Алимбекову олимпийской чемпионкой. Ветра на рубеже практически не было, и чтобы закрыть все пять мишеней требовалась лишь достаточная концентрация. И, конечно, доля везения. Белоруска, пришедшая на стрельбище первой, была заметно взволнована. И это вполне оправдано: ноль мог принести ей олимпийское золото.



Но добыть его Динаре, к сожалению, не удалось. Она промазала предпоследним выстрелом. Пятую мишень Алимбекова закрыла и ушла с рубежа третьей.

Слёзы после финиша

Шансы на подиум, конечно, оставались, но Динара сбавила на лыжне. Видимо, попросту не хватило сил. Или помешал психологический аспект — осознание того, что золото, которое было почти в кармане, уже упущено. Как бы то ни было, быстроногие соперницы сразу же объехали белорусскую спортсменку, оставив её вне тройки сильнейших. С одним промахом и 12-м ходом Алимбекова финишировала лишь пятой. И, как сообщают белорусские журналисты, горько расплакалась.

Для остальных белорусских биатлонисток гонка вышла даже более провальной, чем для россиянок — они не попали даже в топ-40. Помешали всё те же проблемы со стрельбой. Ирина Лещенко (1+1+1+1) пришла к финишу 41-й, не справившася со «стойкой» Елена Кручинкина (0+3+0+1) — 48-й. Анна Сола, лишившаяся всех шансов на медаль уже на первом рубеже, стала 54-й (3+2+1+1).

Белорусской сборной, болельщикам, да и самой Динаре наверняка очень и очень обидно. Как сказал биатлонист Антон Смольский, молодой человек Алимбековой, она была «в одном сантиметре от победы». Но сдаваться рано. Олимпийские игры только начинаются, и спортсменам предстоит разыграть ещё несколько комплектов наград. Так что у белорусской биатлонистки ещё будет шанс наверстать упущенное. Совсем не исключено, что она увезёт домой заветное олимпийское золото.