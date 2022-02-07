В Федерации хоккея Канады сделали заявление по матчу с Россией

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"Учитывая ограниченную информацию на то время, наша команда договорилась с командой ОКР отложить начало матча, — сказала Кингсбери. Ее слова в своем Twitter приводит журналист Стивен Эллис. — Задержка была продлена на один час от предполагаемого времени начала матча. Также было оговорено, что все игроки по соображениям безопасности наденут маски на игру.

К третьему периоду обе команды получили необходимые отрицательные тесты на коронавирус. Командам была предоставлена возможность снять маски на заключительный период, но игроки сборной Канады решили завершить матч в масках".

Канадки выиграли матч со счетом 6:1. За североамериканскую сборную голы забили Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Амброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен. В составе российской команды единственную шайбу забросила Анна Шохина.

На третий период россиянки вышли уже без маскок. Канадки были в масках до конца игры.