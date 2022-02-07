Надежда России на Олимпиаде — на суперсвязку, которую создали еще шесть лет назад. Но поставят ли их вместе?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надежда России на Олимпиаде — на суперсвязку, которую создали еще шесть лет назад. Но поставят ли их вместе?

Шипачев и Гусев — главные звезды сборной.

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Отказники НХЛ и звезды КХЛ

Что объединяет Вадима Шипачева и Никиту Гусева? Лучшие в КХЛ по индивидуальному мастерству. Два олимпийских чемпиона. Два обладателя Кубка Гагарина. Два супербомбардира сильнейшей российской лиги. Две наши звезды, которые не прижились в НХЛ.

По разным причинам форварды не нашли себя за океаном. Если Шипачев зацепил только три матча в НХЛ, то Гусев продержался в Северной Америке намного дольше — два полноценных сезона. Никита вернулся в Россию в октябре 2021 года, когда не прошел просмотр в «Торонто». Ранее от олимпийского чемпиона отказались «Нью-Джерси» и «Флорида». Не получив предложений от других клубов, нападающий договорился со СКА, когда до Олимпиады в Пекине оставалось меньше пяти месяцев. Поступил так же, как и Шипачев четыре года назад. Вадим не поладил с «Вегасом», расторг контракт после ссылки в фарм-клуб и вернулся в КХЛ. Думаю, сейчас форвард ни о чем не жалеет. Шипачев обрел дзен в московском «Динамо» и держит в страхе всю лигу.

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Поворотный момент в карьере Гусева — октябрь 2015 года. Молодого технаря, феерившего в кризисной «Югре», приметил СКА. Армейцы в те годы придерживались принципа «покупаем все, что блестит». За денежную компенсацию Никиту забрали в Санкт-Петербург, где форвард дополнил связку Шипачева и Дадонова, которая осиротела после отъезда Артемия Панарина в «Чикаго». Из первого парня на деревне Гусев превратился в звезду клуба — претендента на Кубок Гагарина. Никита не просто стал копией Панарина, но и освежил ведущее звено СКА и обошел по очкам предшественника. Переезд в Питер стал для Гусева трамплином в сборную и НХЛ.

Суперсвязка СКА

Объединил форвардов в одну тройку Сергей Зубов. Главный тренер СКА использовал задумку его предшественника Вячеслава Быкова и игравших вместе Шипачева и Дадонова поставил с Гусевым. Никита занял место Панарина на левом фланге. Два тонких распасовщика, способных подержать шайбу и найти хитрое продолжение атак, и элитный снайпер с превосходным броском идеально дополняли друг друга. Каждый мог поставить точку в комбинациях.

Разумеется, форварды собирались вместе, анализировали игровые ситуации, придумывали новые расстановки. В поисках «химии» доходило до разговоров на повышенных тонах.

— Даже кричим, бывает, друг на друга. В основном на Никиту. Что он не так делает? Да просто кричим, — рассказывал Вадим Шипачев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Складывалась впечатление, что парни с детства играют вместе. Взаимопонимание было доведено до совершенства. Передачи — точно в клюшки, открывания и закаты под партнеров — в одном темпе. «Что делать с тройкой Шипачева?» — этот вопрос терзал всех тренеров лиги. Ответ находили единицы. Компактная оборона, когда соперников отодвигали к бортам, и коллективный отбор помогали остановить армейских монстров лишь эпизодично. Лидеры СКА доминировали с огромным запасом. Они обходили капканы соперников и придумывали новые схемы. А тех, кто отдавал Шипачеву и Ко свободный лед, безжалостно наказывали. Полностью выключить их было практически нереально — ведь опасность исходит от каждого форварда.

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В сезоне-2016/17, когда СКА выиграл второй Кубок Гагарина, КХЛ признала тройку Гусев — Шипачев — Дадонов лучшей в лиге. В регулярке они наколотили 69 шайб, а после — продолжили кошмарить соперников в плей-офф. Чемпионство армейцев — большая заслуга ударной тройки. Космические 28,5 процента реализации большинства в регулярки. 26,9 — в плей-офф. Используемый тактический конверт запутывал защитников и предлагал множество вариантов для завершения атак.

Гусев с Шипачевым часто занимали место за воротами и искали оттуда адресатов для передачи. Или накатившего под щелчок партнера, или нападающего, который продолжал атаку хитрым пасом. Дадонов или наводил суету на пятаке, или освобождался для неожиданного броска.

— Это место очень хорошее для большинства, потому что оттуда исходит масса угрозы. Защитники отвлекаются на тебя и теряют из вида тех, кто за их спинами. Мы в СКА так уже играли как раз с Шипачевым, и для меня это комфортно, — объяснял Никита Гусев особенность игры за воротами.

Надежда сборной на ОИ

Клубная «химия» Шипачева и Гусева осталась в прошлом. Вадим перешел в «Динамо», Гусев продолжает звездить в СКА. Роднит форвардов попадание в основной состав сборной России на Олимпиаде.

Поставить в одну тройку Шипачева и Гусева — решение, не требующее мощного мозгового штурма. Форварды помнят, как зажигали вместе в СКА. Их связку использовали на «дожамновских» Евротурах. Сам Жамнов посмотрел их вместе на Кубке Первого канала в матче с чехами. Третьим (и далеко не лишним) поставили Михаила Григоренко. Результат — две шайбы от нападающего ЦСКА и по два ассиста у Гусева и Шипачева. Не считая запудренных мозгов чешских защитников, когда ударная тройка выходила в большинстве. Забили, правда, только в равных составах, зато прилично измотали оборону и вспомнили, как кружили головы соперникам в золотом СКА.

Хоккей

Мужчины 2022
Группа B, 9.02.2022, 11:40

Россия-Швейцария-

На тренировках сборной пробовали разные сочетания. Шипачева выпускали с Гусевым и Грицюком, а также с Галиевым и Григоренко. Сам Вадим признавался, что со Станиславом ему комфортнее: все-таки они играют вместе в «Динамо». Как по мне, даже если форварды начнут Олимпиаду порознь, в случае внештатной ситуации тренерам не останется выбора, кроме как положиться на их старую армейскую «химию». Третьим к ним напрашивается опять-таки Григоренко. Сейчас они тренируются именно в таком сочетании — скорее всего, на игру со Швейцарией и выйдут вместе.

В любом случае связка Шипачева и Гусева — джокер Алексея Жамнова. Как только что-то пойдет не по плану и от форвардов потребуется больше креатива, главный тренер должен достать его из рукава. Четыре года назад Никита спас Россию в финале с Германией, сравняв счет за 56 секунд до конца основного времени. В меньшинстве! А Шипачев угодил в запас после первого матча. И вот этот корейский антагонизм может помочь россиянам вернуться домой с золотыми медалями. Чем не идеальный сюжет для чемпионской истории?

Михаил Скрыль

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XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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