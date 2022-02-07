Какие медали выиграет Россия 8 февраля: ждем побед в сноуборде, Устюгов и Большунов встретятся с Клэбо
Превью вторника.
Превью вторника.
Олимпиада в Пекине набирает обороты, позади уже три медальных дня. В командном зачете сборная России занимает второе место, имея на своем счету семь наград.
А теперь — главное по завтра!
Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, санный спорт, сноуборд, конькобежный спорт.
10 комплектов наград в восьми видах спорта.
После завоевания командного золота Марк Кондратюк первым из наших фигуристов начнет личные соревнования — в 06:26 по Москве. Сразу за ним выступит Евгений Семененко, Андрей Мозалев выйдет на лед в 07:12. Но раньше всех из российских спортсменов во вторник стартует Анастасия Таталина, показавшая в квалификации третий результат.
Также утром начнутся соревнования сноубордистов, в женской квалификации Россию представят Полина Смоленцева, Наталья Соболева, Милена Быкова и Софья Надыршина, в мужской — Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев и Виктор Уайлд.
В 11:00 по Москве начнется квалификация в коньковых спринтах, здесь побегут Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Вероника Степанова. Затем придет время биатлонистов (Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили) и конькобежцев (Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов). Завершится соревновательный день финальными спусками саночниц (Виктория Демченко, Татьяна Иванова) и хоккейным матчем Россия — Финляндия (начало в 16:10).
С самого утра стартуют квалификации в параллельном гигантском слаломе, в которых выступит вся наша элита — триумфаторы предолимпийского ЧМ Дмитрий Логинов, Софья Надыршина, Андрей Соболев, а также двукратный олимпионик Виктор Уайлд. Эксперты считают россиян главными фаворитами на подиум, финалы начнутся в 10:36. А пока сноубордисты будут проводить квалификационные попытки, в биг-эйре за победу сразится действующая чемпионка мира Анастасия Таталина.
В лыжном спринте Йоханнес Клэбо будет разрывать, в числе других претендентов на медали называют отдохнувшего Сергея Устюгова и новоявленного олимпийского чемпиона Александра Большунова. У женщин постараются зацепиться за подиум уже побеждавшие в коротких гонках Наталья Непряева и Юлия Ступак.
В понедельник биатлонистке Кристине Резцовой до медали не хватило всего одного точного выстрела, теперь пришла очередь парней. На конькобежной полуторке все наше внимание будет устремлено на Сергея Трофимова: год назад на этой дистанции Сергей был 4-м, а в Пекине уже имеет одну обидную «деревянную».
Завершится медальный день спусками саночниц. После первой попытки из борьбы выбыла Екатерина Катникова, после второй — Виктория Демченко. А вот Татьяна Иванова на данный момент замыкает топ-3.
Владимир Афанасьев