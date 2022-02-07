Какие медали выиграет Россия 8 февраля: ждем побед в сноуборде, Устюгов и Большунов встретятся с Клэбо

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
20:05 (мск), источник: Sport24

Какие медали выиграет Россия 8 февраля: ждем побед в сноуборде, Устюгов и Большунов встретятся с Клэбо

Превью вторника.

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Олимпиада в Пекине набирает обороты, позади уже три медальных дня. В командном зачете сборная России занимает второе место, имея на своем счету семь наград.

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А теперь — главное по завтра!

Какие соревнования будут 8 февраля

Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, санный спорт, сноуборд, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 8 февраля

10 комплектов наград в восьми видах спорта.

  • Горные лыжи
  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Керлинг
  • Фристайл
  • Санный спорт
  • Сноуборд
  • Конькобежный спорт

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Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля

Кто из российских спортсменов выступит 8 февраля

После завоевания командного золота Марк Кондратюк первым из наших фигуристов начнет личные соревнования — в 06:26 по Москве. Сразу за ним выступит Евгений Семененко, Андрей Мозалев выйдет на лед в 07:12. Но раньше всех из российских спортсменов во вторник стартует Анастасия Таталина, показавшая в квалификации третий результат.

Также утром начнутся соревнования сноубордистов, в женской квалификации Россию представят Полина Смоленцева, Наталья Соболева, Милена Быкова и Софья Надыршина, в мужской — Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев и Виктор Уайлд.

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В 11:00 по Москве начнется квалификация в коньковых спринтах, здесь побегут Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Вероника Степанова. Затем придет время биатлонистов (Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили) и конькобежцев (Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов). Завершится соревновательный день финальными спусками саночниц (Виктория Демченко, Татьяна Иванова) и хоккейным матчем Россия — Финляндия (начало в 16:10).

Олимпиада-2022: расписание финалов 8 февраля

  • 05:45 — Фристайл, биг-эйр. Женщины
  • 06:00 — Горные лыжи, супергигант. Мужчины
  • 10:36 — Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Женщины
  • 10:43 — Сноуборд, параллельный гигантский слалом. Мужчины
  • 11:30 — Биатлон, индивидуальная гонка. Мужчины
  • 13:30 — Конькобежный спорт, 1500 м. Мужчины
  • 14:47 — Лыжные гонки, спринт. Женщины
  • 15:00 — Лыжные гонки, спринт. Мужчины
  • 15:05 — Керлинг, микст
  • 16:35 — Санный спорт, женщины.

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Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля

Шансы российских спортсменов на медали 8 февраля

С самого утра стартуют квалификации в параллельном гигантском слаломе, в которых выступит вся наша элита — триумфаторы предолимпийского ЧМ Дмитрий Логинов, Софья Надыршина, Андрей Соболев, а также двукратный олимпионик Виктор Уайлд. Эксперты считают россиян главными фаворитами на подиум, финалы начнутся в 10:36. А пока сноубордисты будут проводить квалификационные попытки, в биг-эйре за победу сразится действующая чемпионка мира Анастасия Таталина.

В лыжном спринте Йоханнес Клэбо будет разрывать, в числе других претендентов на медали называют отдохнувшего Сергея Устюгова и новоявленного олимпийского чемпиона Александра Большунова. У женщин постараются зацепиться за подиум уже побеждавшие в коротких гонках Наталья Непряева и Юлия Ступак.

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В понедельник биатлонистке Кристине Резцовой до медали не хватило всего одного точного выстрела, теперь пришла очередь парней. На конькобежной полуторке все наше внимание будет устремлено на Сергея Трофимова: год назад на этой дистанции Сергей был 4-м, а в Пекине уже имеет одну обидную «деревянную».

Завершится медальный день спусками саночниц. После первой попытки из борьбы выбыла Екатерина Катникова, после второй — Виктория Демченко. А вот Татьяна Иванова на данный момент замыкает топ-3.

Владимир Афанасьев

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
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Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
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Национальный центр санного спорта
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