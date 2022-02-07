Рыженков: Пятое место Динары Алимбековой — это не поражение

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
04:15скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
05:00скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
05:40скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
06:00скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
06:07скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
09:05скороШвецияВеликобритания
Сноуборд. Женщины
09:30скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
09:48скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
10:06скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:06скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:24скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
10:30скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
10:36скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
10:41скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
10:43скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
10:48скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
11:30скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЯпонияЧехия
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
7 февраля, источник: БЕЛТА

Рыженков: Пятое место Динары Алимбековой — это не поражение

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Пятое место Динары Алимбековой это ни в коем случае не поражение. Это прежде всего — зачетное место. Такое мнение высказал после сегодняшней индивидуальной гонки старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков, сообщает БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«В данный момент этот результат можно рассматривать под разными углами и расценивать по-разному. Для одних это было бы невероятное достижение, о котором можно только мечтать, для других — несостоявшийся подиум. Спорт жесток, но тем и прекрасен — борьба и еще раз борьба, только так закаляются воля и характер», — подчеркнул тренер.

Он также отметил, что Динара сильная девушка, она справится с этими проблемами и сделает правильные выводы, тем более что впереди еще немало стартов.

Что касается остальных белорусок, то Анна Сола только с третьего рубежа стала похожа на себя. Она поняла свои ошибки, что очень важно перед спринтом. Ирина Лещенко на каждом рубеже допускала по одному промаху, Елена Кручинкина после большого перерыва пока не вошла в соревновательный ритм — идеально справилась с лежкой, а стойка ей не удалась, резюмировал тренер женской сборной.

Завтра на дистанцию мужской индивидуальной гонки на 20 км выйдут мужчины. Беларусь представят Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Лобастов.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
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