Скобликова в восторге от Вюст, звезды Голливуда — от наших фигуристов. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Четвертый соревновательный день на Олимпийских играх в Пекине запомнится не только очередными медалями российских спортсменов и многочисленными нарушениями правил экипировки в прыжках с трамплина. «Ведомости. Спорт» рассказывает о сюжетах дня, которые могли остаться незамеченными, но были по-своему драматичны.
Американские актеры восхищаются российскими фигуристами
Звезды Голливуда по-прежнему в восторге от прокатов российских фигуристов, выигравших командный турнир. Бен Стиллер на выходных оценил выступление Марка Кондратюка, катавшегося под Jesus Christ Superstar. В решающий день командника расчувствовался уже Алек Болдуин. Обладатель «Золотого глобуса» и «Эмми» написал в Instagram целый пост, на который его вдохновил перфоманс Камилы Валиевой.
«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись», — написал Болдуин.
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Актер назвал чемпионское выступление дебютантки Олимпийских игр подарком и поблагодарил 15-летнюю фигуристку за «душераздирающую красоту». В фигурном катании еще не выступала Анна Щербакова. У чемпионки мира 2021 г. есть все основания воодушевить еще кого-то из американских актеров.
Иванова идет за медалью в санном спорте
У чемпионки мира Татьяны Ивановой особые отношения с олимпийской трассой в Пекине. В ноябре 2021 г. российская саночница травмировалась на первом этапе Кубка мира, проводившемся в том числе для испытаний санно-бобслейного трека. Из-за травмы она даже пропустила второй и третий этапы Кубка в Сочи. Теперь у Ивановой есть реальный шанс выиграть в Пекине олимпийскую медаль.
По итогам двух попыток из четырех Иванова идет на третьем месте, проигрывая только немкам Натали Гайзенбергер и Анне Беррейтер. Татьяна отстает от лидера (1 минута 57,416 секунды) на 0,591 секунды. У соотечественниц Татьяны шансов нет. Виктория Демченко показала 31-й результат, а Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда и выбыла из борьбы за медали.
Оставшиеся две попытки спортсменки используют во вторник, 8 февраля — это второй и решающий день соревнований в женских санях.
Вюст повторила олимпийский рекорд Скобликовой
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Голландка Ирен Вюст в 35 лет выиграла шестое олимпийское золото и повторила рекорд советской конькобежки Лидии Скобликовой. Исторический успех Вюст принесла победа в коронной для нее дистанции 1500 м. В своем шестом чемпионском выступлении Вюст еще и успела установить олимпийский рекорд, показав время 1:53,28. Она смотрела за выступлением японки Мико Тахаги, а затем сорвала с себя капюшон, вскинула руки и запрокинула голову от восторга, увидев свое время на табло.
Всего в карьере Вюст 12 олимпийских медалей (6−5−1) и коллекция из золотых комплектов на пяти Олимпиадах подряд. Ее успехи с уважением оценила сама Скобликова, доминировавшая на Играх в Инсбруке и Скво-Вэлли.
«А Вюст как всегда хороша. Причем, если бы меня раньше спросили: “Как вы считаете, выиграет ли Вюст еще одну золотую медаль?” Я бы сказала: “Нет, она уже в годах, она свое уже выиграла”. Но она молодец, шла к этой медали не десять, а в два раза больше лет», — заявила Скобликова Metaratings.
У самой Вюст нет объяснений успехам: «Я не знаю, что это такое. Я просто вижу олимпийские кольца, и происходит что-то волшебное», — говорит рекордсменка.
Дисквалификация шорт-трекиста Лю принесла медаль его брату
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В мужском забеге на 1000 м сразу 11 спортсменов получили пенальти, а соревнования даже были прерваны из-за того, что на трассе оказался осколок металла от конька. В числе прочих был дисквалифицирован кореец Хван Дэ Хон — четырехкратный чемпион мира и призер ОИ-2018 на дистанции 500 м. Больше других от судейского наказания пострадал венгр китайского происхождения Шандор Шаолинь Лю, лишившийся золотой медали.
Шаолинь Лю получил желтую карточку от судей в тот момент, когда уже отмечал первое место с тренерским штабом. В итоге победителем стал китаец Жэнь Цзывэй, серебро получил его соотечественник Ли Вэньлун, а бронзу — Шаоан Лю, брат Шандора, также выступающий за Венгрию.
Отец братьев Лю — китаец, их мать — венгерка. Оба спортсмена родились в Будапеште. Шаоан занимался шорт-треком с детства, его брат встал на коньки после неудачной попытки заняться плаванием и выявления аллергии на хлорированную воду.
Падение американской горнолыжницы
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Соревнования в горном слаломе у женщин были приостановлены после падения американки Нины О’Брайен. Падение на финише во время второго спуска обернулось для нее переломом ноги. Спортсменке, занимавшей шестое место после первого забега, потребовалась медицинская эвакуация.
Падение О’Брайен произошло после того, как ее партнерка по команде и главная претендентка на золотую медаль Микаэла Шиффрин всего через несколько секунд после первого спуска потеряла равновесие и упала на левое бедро. Шиффрин была дисквалифицирована с соревнований по гигантскому слалому среди женщин. В итоге пьедестал заняли шведка Сара Гектор (золото), итальянка Федерика Бригоне (серебро) и Лара Гут-Бехрами из Швейцарии.