Скобликова в восторге от Вюст, звезды Голливуда — от наших фигуристов. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
Коньки. Мужчины
8.02скоро1 500 м. Мужчины. Финал
20:44 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Скобликова в восторге от Вюст, звезды Голливуда — от наших фигуристов. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Четвертый соревновательный день на Олимпийских играх в Пекине запомнится не только очередными медалями российских спортсменов и многочисленными нарушениями правил экипировки в прыжках с трамплина. «Ведомости. Спорт» рассказывает о сюжетах дня, которые могли остаться незамеченными, но были по-своему драматичны.

Наверх
Источник: Reuters

Четвертый соревновательный день на Олимпийских играх в Пекине запомнится не только очередными медалями российских спортсменов и многочисленными нарушениями правил экипировки в прыжках с трамплина. «Ведомости. Спорт» рассказывает о сюжетах дня, которые могли остаться незамеченными, но были по-своему драматичны.

Американские актеры восхищаются российскими фигуристами

Звезды Голливуда по-прежнему в восторге от прокатов российских фигуристов, выигравших командный турнир. Бен Стиллер на выходных оценил выступление Марка Кондратюка, катавшегося под Jesus Christ Superstar. В решающий день командника расчувствовался уже Алек Болдуин. Обладатель «Золотого глобуса» и «Эмми» написал в Instagram целый пост, на который его вдохновил перфоманс Камилы Валиевой.

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись», — написал Болдуин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актер назвал чемпионское выступление дебютантки Олимпийских игр подарком и поблагодарил 15-летнюю фигуристку за «душераздирающую красоту». В фигурном катании еще не выступала Анна Щербакова. У чемпионки мира 2021 г. есть все основания воодушевить еще кого-то из американских актеров.

Читайте также
Саночница Демченко перевернулась во время второго заезда, но смогла финишировать

Иванова идет за медалью в санном спорте

У чемпионки мира Татьяны Ивановой особые отношения с олимпийской трассой в Пекине. В ноябре 2021 г. российская саночница травмировалась на первом этапе Кубка мира, проводившемся в том числе для испытаний санно-бобслейного трека. Из-за травмы она даже пропустила второй и третий этапы Кубка в Сочи. Теперь у Ивановой есть реальный шанс выиграть в Пекине олимпийскую медаль.

По итогам двух попыток из четырех Иванова идет на третьем месте, проигрывая только немкам Натали Гайзенбергер и Анне Беррейтер. Татьяна отстает от лидера (1 минута 57,416 секунды) на 0,591 секунды. У соотечественниц Татьяны шансов нет. Виктория Демченко показала 31-й результат, а Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда и выбыла из борьбы за медали.

Оставшиеся две попытки спортсменки используют во вторник, 8 февраля — это второй и решающий день соревнований в женских санях.

Вюст повторила олимпийский рекорд Скобликовой

Во время загрузки произошла ошибка.

Голландка Ирен Вюст в 35 лет выиграла шестое олимпийское золото и повторила рекорд советской конькобежки Лидии Скобликовой. Исторический успех Вюст принесла победа в коронной для нее дистанции 1500 м. В своем шестом чемпионском выступлении Вюст еще и успела установить олимпийский рекорд, показав время 1:53,28. Она смотрела за выступлением японки Мико Тахаги, а затем сорвала с себя капюшон, вскинула руки и запрокинула голову от восторга, увидев свое время на табло.

Всего в карьере Вюст 12 олимпийских медалей (6−5−1) и коллекция из золотых комплектов на пяти Олимпиадах подряд. Ее успехи с уважением оценила сама Скобликова, доминировавшая на Играх в Инсбруке и Скво-Вэлли.

«А Вюст как всегда хороша. Причем, если бы меня раньше спросили: “Как вы считаете, выиграет ли Вюст еще одну золотую медаль?” Я бы сказала: “Нет, она уже в годах, она свое уже выиграла”. Но она молодец, шла к этой медали не десять, а в два раза больше лет», — заявила Скобликова Metaratings.

У самой Вюст нет объяснений успехам: «Я не знаю, что это такое. Я просто вижу олимпийские кольца, и происходит что-то волшебное», — говорит рекордсменка.

Дисквалификация шорт-трекиста Лю принесла медаль его брату

Во время загрузки произошла ошибка.

В мужском забеге на 1000 м сразу 11 спортсменов получили пенальти, а соревнования даже были прерваны из-за того, что на трассе оказался осколок металла от конька. В числе прочих был дисквалифицирован кореец Хван Дэ Хон — четырехкратный чемпион мира и призер ОИ-2018 на дистанции 500 м. Больше других от судейского наказания пострадал венгр китайского происхождения Шандор Шаолинь Лю, лишившийся золотой медали.

Шаолинь Лю получил желтую карточку от судей в тот момент, когда уже отмечал первое место с тренерским штабом. В итоге победителем стал китаец Жэнь Цзывэй, серебро получил его соотечественник Ли Вэньлун, а бронзу — Шаоан Лю, брат Шандора, также выступающий за Венгрию.

Отец братьев Лю — китаец, их мать — венгерка. Оба спортсмена родились в Будапеште. Шаоан занимался шорт-треком с детства, его брат встал на коньки после неудачной попытки заняться плаванием и выявления аллергии на хлорированную воду.

Падение американской горнолыжницы

Во время загрузки произошла ошибка.

Соревнования в горном слаломе у женщин были приостановлены после падения американки Нины О’Брайен. Падение на финише во время второго спуска обернулось для нее переломом ноги. Спортсменке, занимавшей шестое место после первого забега, потребовалась медицинская эвакуация.

Падение О’Брайен произошло после того, как ее партнерка по команде и главная претендентка на золотую медаль Микаэла Шиффрин всего через несколько секунд после первого спуска потеряла равновесие и упала на левое бедро. Шиффрин была дисквалифицирована с соревнований по гигантскому слалому среди женщин. В итоге пьедестал заняли шведка Сара Гектор (золото), итальянка Федерика Бригоне (серебро) и Лара Гут-Бехрами из Швейцарии.

Антон Куписок

 Роналду падает в цене и возмущается, за Ибрагимовича дают 4 млн евро. Как дешевеют футбольные звезды
Новый прогноз Gracenote: Россия завоюет 30 медалей на Играх в Пекине
Главные темы
Скобликова в восторге от Вюст, Голливуд — от наших фигуристов
Евгений Плющенко: Я бы в команднике сделал две замены
Надежда России на Олимпиаде — на хоккейную суперсвязку
«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»
Россия, Швеция или Китай. Кто лидирует в медальном зачете на Олимпиаде-2022
Рыженков: Пятое место Динары Алимбековой — это не поражение
В Федерации хоккея Канады сделали заявление по матчу с Россией
Драма до слёз! Промах на последнем рубеже лишил Алимбекову и Беларусь золота Олимпиады
Белорусские фристайлисты прибыли на Олимпийские игры
Плотников и Анисимов провели первую тренировку в Пекине
Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона
«Заметна разница, как две страны подошли к пандемии». Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада
Шведские спортсмены вышли в лидеры медального зачета пекинской Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Женские сборные Канады и России играют матч олимпийского турнира в масках
Тесты на COVID белорусских лыжников в Пекине оказались положительными
Саночница Иванова идет третьей после второй попытки на Олимпиаде
«В команднике можно было бы разыгрывать две медали»
Саночница Демченко перевернулась во время второго заезда, но смогла финишировать
Цзывэй стал олимпийским чемпионом по шорт-треку на дистанции 1000 метров
Золото в фигурном катании и неожиданное серебро прыгунов с трамплина: итоги дня на Олимпиаде
Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории
Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Лыжника Большунова наградили золотой медалью Олимпиады за победу в скиатлоне
Резцова могла внезапно стать олимпийской чемпионкой. Но всё решил лишний промах
А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу
Белорусские биатлонистки не вошли в тройку призеров индивидуальной гонки Олимпиады
Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы Игр
Биатлонистка Резцова допустила два промаха и осталась без медали Олимпиады
Ирен Вюст повторила достижение Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
Биатлонистка Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
Российских фигуристов заставляют тренироваться в 6 утра. Всё, чтобы угодить американцам?
Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение
Норвежский журналист: Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде
Канадская хоккеистка: «Решили быть в масках ради безопасности. Игру задержали, чтобы можно было надеть маски»
Фетисов поддержал решение провести матч Россия — Канада в медицинских масках
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Канадская хоккеистка перед игрой с Россией уехала в гостиницу с положительным ковид-тестом
Сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
Шведская горнолыжница Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе
Женская сборная Канады по хоккею разгромила Россию в задержанном матче Олимпиады в Пекине
Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ОИ-2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь