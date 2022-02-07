«Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак

После неудачи в скиатлоне Юлия говорила, что может закончить карьеру. Но теперь она готова биться за медали Олимпиады дальше.

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Источник: AP 2021

Первая гонка на зимних Олимпийских играх — 2022 совсем не удалась Юлии Ступак. И пока её подруга Наталья Непряева принимала поздравления с медалью, Юлия в сердцах говорила журналистам, что хочет закончить карьеру — слишком много в этом году идёт не так.

Но за два дня Ступак поостыла. Она снова готова бороться за медали на Олимпиаде в Пекине и планирует принять участие в церемонии награждения вместе с Непряевой. Об этом и многом другом — в её сильном интервью.

— Юлия, вы выдали пронзительный монолог после скиатлона. Сейчас чуть-чуть пришли в себя?

— Я всегда очень эмоционирую, а потом остываю. Я говорю именно то, что чувствую в данный момент. Это не наиграно, я не выдавливаю это из себя. Я живу так, что делюсь тему чувствами, что сейчас внутри меня — просто не могу по-другому. Я и радуюсь точно так же, порой со слезами, если мне обидно, я тоже об всегда скажу и не бегаю от этого. Но пару часов я пореву и успокаиваюсь.

Многие думают, ну что там — одна гонка прошла, это не конец света. Действительно, это так. Но мне обидно не от того, что так пошло именно в скиатлоне, а от того, что по сезону был такой результат, которого я не ожидала.

— Чувства после скиатлона были сравнимы с теми, что испытывали после командного спринта на ЧМ-2021 в Оберстдорфе?

— Да, там тоже были слёзы, но там мы боролись, а переживала от того, что упустили медаль. Вроде бы всегда в топе, в топе, в топе, а тут ба-бах и второй чемпионата мира подряд без медалей. Сейчас же мы, наверное, взвалили на себя огромный груз, что на каждой гонке должны быть в топ-3, мы уже говорили об этом с девочками в команде.

— Разве плохо ставить перед собой такие цели?

— Это не плохо, конечно. Но когда ты настолько зациклен на том, что должны быть медали, это напрягает. Нужно стараться отвлечься и получать удовольствие от гонок и от того, что ты на Олимпиаде, а не только быть в расстроенных чувствах от того, что ты сегодня без награды.

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— Вы сказали после гонки, что никак не можете поймать форму. Неужели весь сезон такое продолжается?

— К сожалению, да. Но никто, кроме самых близких людей, обо всех подробностях не знает. У меня в закромах есть видео, которое я снимала летом. Не знаю, что за порыв у меня был, но я как будто чувствовала, что мне это пригодится. И вот теперь, думаю, я близка к тому, чтобы его опубликовать. У меня столько проблем было летом, вы даже не представляете. Это ни в коем случае не оправдание моему слабому результату, это лишь моя собственная надежда на то, что результат — следствие этих казавшихся бесконечными проблем по здоровью, а не наша с Маркусом Крамером ошибка в подготовке. Иногда ведь в спорте нужно просто немного удачи, чтобы всё изменилось.

— Говорят, удачи желают слабым.

— Это ерунда. Желайте мне удачи. Я люблю фортуну, хоть и говорят, что она для халявщиков. Ради бога — желайте. В спорте эта удача складывается из многого. Я не говорю, что кто-то на трассе упал, а ты пришёл впереди. Вовсе нет. Но должно сойтись всё: погода, лыжи, рельеф, твоё состояние. Есть ещё и моменты извне, на которые мы не можем повлиять. На день скиатлона на меня накатила акклиматизация, а на следующий день всё было супер, у кого-то — наоборот.

— Вы были на награждении Натальи Непряевой?

— Нет, я же готовлюсь к гонкам, делала запланированную работу. Но это никак не связано с тем, что мне было как-то обидно или что-то в этом роде. Конечно, жаль, что мы с ней не стояли вместе на пьедестале, но я думаю, что ещё постоим. Просто не в этот день. Я адекватно оцениваю ситуацию и понимала, что от кого ждать.

— Она что-то особенное вам сказала после скиатлона?

— Конечно. У нас есть особые слова поддержки, но я не буду выносить их на широкую публику, чтобы это не стало предметом обсуждения. А прямо перед скиатлоном я ей сказала, что у неё есть все шансы на топ-3. Как ещё оценивать шансы человека, для которого чем круче подъём тем лучше?

У нас нет места зависти, несмотря на то, что лыжные гонки — личный вид спорта. Четыре года назад Наташа первая поздравила меня с бронзовой медалью личного спринта в Пхёнчхане и радовалась, словно сама её завоевала, хотя тогда она стала четвёртой, заняла самое обидное место в спорте. Я не говорю, что мы до конца своих лет будем ходить за ручку, как лучшие подруги, но сейчас мы обе рады, что есть друг у друга.

— Мужскую гонку смотрели?

— Конечно, как мы могли не поддержать мальчишек? Но смотрели в номерах в олимпийской деревне, а не на стадионе.

— Вся деревня ваши крики слышала?

— Наоборот, мы дыхание даже затаили, когда смотрели. Конечно, потом порадовались более бурно, когда уже стало понятно, что у Саши Большунова и Дениса Спицова золото и серебро. Мы все обсуждали, что это самая заслуженная и справедливая победа, они просто лучшие!

— А Наташа знала, что Денис бежит классику на её лыжах?

— Нет, она только вчера узнала об этом, кажется. Да ради бога, если это поможет другому спортсмену. Она рада, что Денису это действительно помогло.

Андрей Шитихин

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
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Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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