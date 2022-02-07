«Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак

Первая гонка на зимних Олимпийских играх — 2022 совсем не удалась Юлии Ступак. И пока её подруга Наталья Непряева принимала поздравления с медалью, Юлия в сердцах говорила журналистам, что хочет закончить карьеру — слишком много в этом году идёт не так.

Но за два дня Ступак поостыла. Она снова готова бороться за медали на Олимпиаде в Пекине и планирует принять участие в церемонии награждения вместе с Непряевой. Об этом и многом другом — в её сильном интервью.

— Юлия, вы выдали пронзительный монолог после скиатлона. Сейчас чуть-чуть пришли в себя?

— Я всегда очень эмоционирую, а потом остываю. Я говорю именно то, что чувствую в данный момент. Это не наиграно, я не выдавливаю это из себя. Я живу так, что делюсь тему чувствами, что сейчас внутри меня — просто не могу по-другому. Я и радуюсь точно так же, порой со слезами, если мне обидно, я тоже об всегда скажу и не бегаю от этого. Но пару часов я пореву и успокаиваюсь.

Многие думают, ну что там — одна гонка прошла, это не конец света. Действительно, это так. Но мне обидно не от того, что так пошло именно в скиатлоне, а от того, что по сезону был такой результат, которого я не ожидала.

— Чувства после скиатлона были сравнимы с теми, что испытывали после командного спринта на ЧМ-2021 в Оберстдорфе?

— Да, там тоже были слёзы, но там мы боролись, а переживала от того, что упустили медаль. Вроде бы всегда в топе, в топе, в топе, а тут ба-бах и второй чемпионата мира подряд без медалей. Сейчас же мы, наверное, взвалили на себя огромный груз, что на каждой гонке должны быть в топ-3, мы уже говорили об этом с девочками в команде.

— Разве плохо ставить перед собой такие цели?

— Это не плохо, конечно. Но когда ты настолько зациклен на том, что должны быть медали, это напрягает. Нужно стараться отвлечься и получать удовольствие от гонок и от того, что ты на Олимпиаде, а не только быть в расстроенных чувствах от того, что ты сегодня без награды.

— Вы сказали после гонки, что никак не можете поймать форму. Неужели весь сезон такое продолжается?

— К сожалению, да. Но никто, кроме самых близких людей, обо всех подробностях не знает. У меня в закромах есть видео, которое я снимала летом. Не знаю, что за порыв у меня был, но я как будто чувствовала, что мне это пригодится. И вот теперь, думаю, я близка к тому, чтобы его опубликовать. У меня столько проблем было летом, вы даже не представляете. Это ни в коем случае не оправдание моему слабому результату, это лишь моя собственная надежда на то, что результат — следствие этих казавшихся бесконечными проблем по здоровью, а не наша с Маркусом Крамером ошибка в подготовке. Иногда ведь в спорте нужно просто немного удачи, чтобы всё изменилось.

— Говорят, удачи желают слабым.

— Это ерунда. Желайте мне удачи. Я люблю фортуну, хоть и говорят, что она для халявщиков. Ради бога — желайте. В спорте эта удача складывается из многого. Я не говорю, что кто-то на трассе упал, а ты пришёл впереди. Вовсе нет. Но должно сойтись всё: погода, лыжи, рельеф, твоё состояние. Есть ещё и моменты извне, на которые мы не можем повлиять. На день скиатлона на меня накатила акклиматизация, а на следующий день всё было супер, у кого-то — наоборот.

— Вы были на награждении Натальи Непряевой?

— Нет, я же готовлюсь к гонкам, делала запланированную работу. Но это никак не связано с тем, что мне было как-то обидно или что-то в этом роде. Конечно, жаль, что мы с ней не стояли вместе на пьедестале, но я думаю, что ещё постоим. Просто не в этот день. Я адекватно оцениваю ситуацию и понимала, что от кого ждать.

— Она что-то особенное вам сказала после скиатлона?

— Конечно. У нас есть особые слова поддержки, но я не буду выносить их на широкую публику, чтобы это не стало предметом обсуждения. А прямо перед скиатлоном я ей сказала, что у неё есть все шансы на топ-3. Как ещё оценивать шансы человека, для которого чем круче подъём тем лучше?

У нас нет места зависти, несмотря на то, что лыжные гонки — личный вид спорта. Четыре года назад Наташа первая поздравила меня с бронзовой медалью личного спринта в Пхёнчхане и радовалась, словно сама её завоевала, хотя тогда она стала четвёртой, заняла самое обидное место в спорте. Я не говорю, что мы до конца своих лет будем ходить за ручку, как лучшие подруги, но сейчас мы обе рады, что есть друг у друга.

— Мужскую гонку смотрели?

— Конечно, как мы могли не поддержать мальчишек? Но смотрели в номерах в олимпийской деревне, а не на стадионе.

— Вся деревня ваши крики слышала?

— Наоборот, мы дыхание даже затаили, когда смотрели. Конечно, потом порадовались более бурно, когда уже стало понятно, что у Саши Большунова и Дениса Спицова золото и серебро. Мы все обсуждали, что это самая заслуженная и справедливая победа, они просто лучшие!

— А Наташа знала, что Денис бежит классику на её лыжах?

— Нет, она только вчера узнала об этом, кажется. Да ради бога, если это поможет другому спортсмену. Она рада, что Денису это действительно помогло.