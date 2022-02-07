«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»
Призеры Игр-2022 в Пекине Данил Садреев и Евгений Климов — о главной сенсации дня.
Призеры Игр-2022 в Пекине Данил Садреев и Евгений Климов — о главной сенсации дня.
Самая сенсационная российская медаль на этих Олимпийских играх была завоевана уже в третий день. Серебро в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина выиграли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Причем двое из этой команды — Махиня и Садреев — недавние школьники. Ирме — 19 лет, Данилу — 18. Ирму сразу после турнира забрали на допинг-контроль, а с Данилом и Евгением Климовым, который еще восемь лет назад, в Сочи-2014, выступал в другой дисциплине, удалось пообщаться «Известиям».
Евгений Климов в Сочи-2014 выступал в двоеборье. Он шел третьим после прыжковой части, уступая только немцу Эрику Френцелю и японцу Акито Ватабэ. Гоночная часть ожидаемо сложилась не так прекрасно, и к финишу Евгений пришел последним, потеряв какие-либо шансы на медаль. После того фиаско он решил сосредоточиться на прыжках. Многие тогда говорили, что это ошибка.
— Теперь не жалеете, что ушли из двоеборья?
— А я ни разу не пожалел!
— Последняя попытка здесь: судьба команды в ваших руках. Как справлялись?
— Старался не обращать внимания на то, что происходит. Какими мы идем, кого дисквалифицируют — неважно. Главное, что все мы выдали одни из своих лучших прыжков. Всё сложилось.
— Ваша медаль — главная сенсация этой Олимпиада для России?
— Думаю, да. Но мы ее заслужили. Посмотрите на личные старты — все в топ-10. Круто. Спать ляжем не скоро. У нас там фастфуд…
— У вас серебро, у биатлонистов — пока одна бронза. Есть желание уделать их?
— У нас есть желание уделывать другие страны, а не бороться друг с другом.
— И последнее: в лыжных гонках вы самый быстрый из тех, кто сегодня прыгал?
— Думаю, да. Все-таки периодически катаюсь на лыжах. И мог бы даже пробежать с двоеборцами, почему нет?
Данила Садреев выступает за национальную сборную с 15 лет. А на Играх-2022 в Пекине успел заявить о себе еще до сегодняшнего серебра. В личном старте он установил рекорд трамплина, прыгнув на 107,5 м в квалификации. Данила прошел в финал с четвертым результатом, но в итоге стал восьмым (Климов — пятым). В любое случае, отличный результат для дебюта.
— Откуда вы? Расскажите о себе.
— Лениногорск, Татарстан. Начал кататься с горки в пять лет, года через полтора года стал прыгать с горки К-20.
— Ваш первый старт за сборную?
— Давно уже был. Года три назад. Прыгал, кстати, и на юношеской Олимпиаде. Но эта — совсем другое дело.
— Школу когда закончили?
— Год назад.
— Успешно?
— Ну, две тройки было. По физике и химии. Нормально.
— Все давно привыкли, что прыжки с трамплина — не тот вид, от которого нам стоит ждать медалей. Вы когда сюда ехали, рассчитывали на призы?
— Еще на сборе в Австрии я понимал: всё реально. Поймал нужные технические ощущения. Если честно, и в личке ждал результата получше. Но с погодой не повезло. Компенсацию дали плюс шесть — сами видели.
— Вы с Ирмой — недавние школьники. Получается, будущее у российских прыжков с трамплина хорошее? Или просто так сложилось?
— Офигенное! Еще какое! В самое ближайшее время еще несколько ребят покажут себя. В феврале будет юниорский чемпионат мира — всё увидите.
— То есть для вас эта медаль не сенсация?
— Да сенсация, вы что?! Я был готов, но не знал, что такое может быть.
Владимир Иванов