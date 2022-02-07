«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
21:09 (мск), источник: Известия

«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»

Призеры Игр-2022 в Пекине Данил Садреев и Евгений Климов — о главной сенсации дня.

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Самая сенсационная российская медаль на этих Олимпийских играх была завоевана уже в третий день. Серебро в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина выиграли Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов. Причем двое из этой команды — Махиня и Садреев — недавние школьники. Ирме — 19 лет, Данилу — 18. Ирму сразу после турнира забрали на допинг-контроль, а с Данилом и Евгением Климовым, который еще восемь лет назад, в Сочи-2014, выступал в другой дисциплине, удалось пообщаться «Известиям».

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«У нас есть желание уделывать другие страны»

Евгений Климов в Сочи-2014 выступал в двоеборье. Он шел третьим после прыжковой части, уступая только немцу Эрику Френцелю и японцу Акито Ватабэ. Гоночная часть ожидаемо сложилась не так прекрасно, и к финишу Евгений пришел последним, потеряв какие-либо шансы на медаль. После того фиаско он решил сосредоточиться на прыжках. Многие тогда говорили, что это ошибка.

— Теперь не жалеете, что ушли из двоеборья?

— А я ни разу не пожалел!

— Последняя попытка здесь: судьба команды в ваших руках. Как справлялись?

— Старался не обращать внимания на то, что происходит. Какими мы идем, кого дисквалифицируют — неважно. Главное, что все мы выдали одни из своих лучших прыжков. Всё сложилось.

— Ваша медаль — главная сенсация этой Олимпиада для России?

— Думаю, да. Но мы ее заслужили. Посмотрите на личные старты — все в топ-10. Круто. Спать ляжем не скоро. У нас там фастфуд…

— У вас серебро, у биатлонистов — пока одна бронза. Есть желание уделать их?

— У нас есть желание уделывать другие страны, а не бороться друг с другом.

— И последнее: в лыжных гонках вы самый быстрый из тех, кто сегодня прыгал?

— Думаю, да. Все-таки периодически катаюсь на лыжах. И мог бы даже пробежать с двоеборцами, почему нет?

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«Еще на сборах понимал: всё реально»

Данила Садреев выступает за национальную сборную с 15 лет. А на Играх-2022 в Пекине успел заявить о себе еще до сегодняшнего серебра. В личном старте он установил рекорд трамплина, прыгнув на 107,5 м в квалификации. Данила прошел в финал с четвертым результатом, но в итоге стал восьмым (Климов — пятым). В любое случае, отличный результат для дебюта.

— Откуда вы? Расскажите о себе.

— Лениногорск, Татарстан. Начал кататься с горки в пять лет, года через полтора года стал прыгать с горки К-20.

— Ваш первый старт за сборную?

— Давно уже был. Года три назад. Прыгал, кстати, и на юношеской Олимпиаде. Но эта — совсем другое дело.

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— Школу когда закончили?

— Год назад.

— Успешно?

— Ну, две тройки было. По физике и химии. Нормально.

— Все давно привыкли, что прыжки с трамплина — не тот вид, от которого нам стоит ждать медалей. Вы когда сюда ехали, рассчитывали на призы?

— Еще на сборе в Австрии я понимал: всё реально. Поймал нужные технические ощущения. Если честно, и в личке ждал результата получше. Но с погодой не повезло. Компенсацию дали плюс шесть — сами видели.

— Вы с Ирмой — недавние школьники. Получается, будущее у российских прыжков с трамплина хорошее? Или просто так сложилось?

— Офигенное! Еще какое! В самое ближайшее время еще несколько ребят покажут себя. В феврале будет юниорский чемпионат мира — всё увидите.

— То есть для вас эта медаль не сенсация?

— Да сенсация, вы что?! Я был готов, но не знал, что такое может быть.

Владимир Иванов

 «У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»
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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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