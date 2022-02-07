Украинская биатлонистка Семеренко пропустит остаток Олимпиады из-за проблемы со здоровьем

«Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали, — сказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сайт Champion.com.ua. — Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ее ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина».