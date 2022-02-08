Российская фристайлистка Таталина упала в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Таталина упала во второй попытке в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина упала во второй попытке в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине.
Таталина не сумела удержаться на ногах и не смогла закончить попытку. Она получила 22,25 балла.
Перед заключительной, третьей попыткой в финале биг эйра Таталина занимает 10-е место, на ее счету 97,75 балла.
Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.