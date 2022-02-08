Гу Айлин Эйлээнь из Китая взяла золото Олимпиады в биг-эйре, россиянка десятая

Гу Айлин Эйлээнь получила 188,25 балла. На втором и третьем местах Тесс Ледё из Франции (187,50) и Матильда Гремо из Швейцарии (182,50). Россиянка набрала 122,50 балла.

Россия занимает третье место в медальном зачете. На ее счету две золотые, три серебряные, две бронзовые награды. На первом и втором местах Китай (3 золота, 2 серебра) и Швеция (3 золота).