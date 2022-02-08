Китай впервые вышел в лидеры на домашней Олимпиаде
Сборная Китая впервые вышла в лидеры домашней Олимпиады-2022 в Пекине.
Сборная Китая впервые вышла в лидеры домашней Олимпиады-2022 в Пекине.
Сейчас у хозяев Олимпиады три золотые и две серебряные медали.
Накануне сборная Швеции лишила лидерства Россию. Причем у шведов пока только золотые медали на этой Олимпиаде. Сейчас они занимают второе место. А Россия с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами опустилась на третье место.
Полностью текущий неофициальный медальный зачет зимней Олимпиады 2022 в Пекине можно посмотреть здесь.