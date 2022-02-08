Марк Кондратюк ошибся на каскаде в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине
Российский фигурист Марк Кондратюк представил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине.
Российский фигурист Марк Кондратюк представил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине.
В прокате он исполнил четверной тулуп, тройной аксель. Во второй половине программы — каскад четверной сальхов — двойной тулуп (вместо тройного).
За технику спортсмен получил 45,08 балла, общая оценка — 86,11 балла, и это промежуточное третье место.