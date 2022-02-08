Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Китай
3
2
0
2Швеция
3
0
0
3Россия
2
3
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
09:05скороШвецияВеликобритания
Сноуборд. Мужчины
09:48скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
10:06скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:06скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:24скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
10:30скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
10:36скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
10:41скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
10:43скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
10:48скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
11:30скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЯпонияЧехия
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Лыжные гонки. Женщины
14:25скороСпринт (С). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:30скороСпринт (С). Женщины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:35скороСпринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:40скороСпринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:47скороСпринт (С). Женщины. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Лыжные гонки. Мужчины
15:00скороСпринт (С). Мужчины. Финал
07:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

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Источник: Reuters
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За свой прокат он получил 95,76 балла и вышел в лидеры.

Перед Семененко выступал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Он допустил ошибки и получил оценку 86,11 балла.

Россию в короткой программе также представит Андрей Мозалёв. Он выступит под 20-м номером. Ранее Кондратюк стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командном турнире. В короткой программе он стал третьим, в произвольной — вторым.

Всего на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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