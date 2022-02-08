Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине

Читайте также Марк Кондратюк ошибся на каскаде в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине

За свой прокат он получил 95,76 балла и вышел в лидеры.

Перед Семененко выступал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Он допустил ошибки и получил оценку 86,11 балла.

Россию в короткой программе также представит Андрей Мозалёв. Он выступит под 20-м номером. Ранее Кондратюк стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине в командном турнире. В короткой программе он стал третьим, в произвольной — вторым.