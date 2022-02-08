Надыршина и Смоленцова прошли в ⅛ финала в гигантском слаломе на ОИ-2022

В первом этапе квалификации лишь София Надыршина выиграла заезд у представительницы Польши Александры Кроль с результатом 42,84 с. Её соотечественницы Смоленцова (43,85 с), Соболева (44,09 с) и Быкова (45,17 с) в своих заездах проиграли. Однако для квалификации учитывается лишь время — в следующий сегмент проходят 16 лучших.



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.