Анастасия Таталина не подтвердила статус

В четвертый соревновательный день пекинской Олимпиады российская команда рассчитывала на историческую медаль во фристайле. Точнее, в одной из его дисциплин биг-эйре, в которой олимпийские награды разыгрывались впервые, и в которой Россия была представлена действующей чемпионкой мира Анастасией Таталиной. К сожалению, турнир для нее не сложился. Из трех попыток сносно Таталина исполнила только одну и завершила соревнования только на десятом месте. Ну, а чемпионкой стала представляющая Китай уроженка Калифорнии Гу Айлин.

Олимпийская история биг-эйра коротенькая. В Пекине впервые разыгрывался комплект наград в этом виде программы. И были все шансы на то, что историческая, первая, медаль достанется представительнице российской сборной. Речь об Анастасии Таталиной, сумевшей в прошлом году с удивительным изяществом и напором не просто войти в «биг-эйрную» элиту, а возглавить ее. Таталина ведь стала чемпионкой мира на первенстве, проходившем в американском Аспене. Это само по себе было историческое достижение. А учитывая, что другой представительнице России — Лане Прусаковой — досталось еще и серебро, историческое вдвойне. При этом ведь в Аспене, несмотря на все коронавирусные ограничения, собралась представительнейшая компания участниц. Но ни Эйлин Гу, ни Меган Олдхем, ни Тесс Леду конкуренцию Таталиной, выдававшей прыжки, оцениваемые более чем в 90 баллов, составить не смогли.

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Статус действующей чемпионки мира, как признавала сама Таталина, придавал ей дополнительный заряд уверенности в своих силах. Той, которой ей на хватило на Играх-2018 в Пхенчхане, где она выступала в слоупстайле и заняла только 12-е место. «С тех пор поменялось очень многое в моей жизни, изменилась я сама в первую очередь. Да, из-за неопытности, из-за волнения, к сожалению, я не смогла показать все, на что была способна. Я прошла в финал, заняла 12-е место. Но перед Олимпиадой в Пекине у меня настрой другой, тем более, у меня есть статус чемпионки мира, который придает мне уверенности. На этих Олимпийских играх все будет по-другому», — говорила Таталина в интервью Olympic.com.

С уверенностью в своих силах у Таталиной в Пекине поначалу действительно все обстояло неплохо. Квалификационные соревнования она прошло ровно, показав третий результат. На решающий отрезок соревнований выходила в статусе, казалось бы, железного претендента на награды. К сожалению, уже первый прыжок Таталиной не удался. За него она получила 75,5 балла, а график чемпионский предусматривает прыжки, оцениваемые в те самые 90 баллов и выше. Да, биг-эйр, дает право на ошибку. В зачет идут только две из трех попыток. Но низкие баллы в первом прыжке вынудили Таталину рисковать во втором. Завершилось это падением, выключившем россиянку из борьбы за награды. Соревнования она закончила только на 10-м месте. При том, что всего в финале участвовало 12 спортсменок.