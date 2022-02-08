Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею
Представительница женской сборной России по хоккею Полина Болгарева заразилась коронавирусом.
Представительница женской сборной России по хоккею Полина Болгарева заразилась коронавирусом.
Об этом рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.
«Приехали в Олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит», — передаёт слова Бобарико «РИА Новости Спорт».
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Полина Болгарева приняла участие в трёх матчах и забросила три шайбы.
8 февраля сборная России проведёт заключительный матч в рамках группового этапа женского олимпийского турнира и сыграет с командой Финляндии.