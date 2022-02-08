Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады

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Зрелищный биг-эйр, в котором лыжницы показывают трюки, прыгая с большого трамплина на 20 с лишним метров, — один из самых молодых олимпийских видов. Он был впервые включён в программу Игр как раз на Олимпиаде в Пекине.

У России были обоснованные претензии на одну из первых, исторических медалей. Анастасия Таталина — действующая чемпионка мира в этой дисциплине. В квалификации она показала третий результат, подтвердив свои притязания. Но вот в финале не получилось практически ничего. К сожалению, ни один из трёх прыжков Настя не совершила на своём высоком уровне и в итоге заняла 10-е место из 12 участниц финала.

А победительницей турнира в биг-эйре стала китаянка Гу. 18-летняя спортсменка стабильнее остальных исполнила все три своих финальных попытки. Причём, уже имея гарантированную бронзу, она пошла на риск в третьей попытке и, получив почти максимально возможную оценку, вырвала золото у сильных конкуренток. Лидировавшая после двух попыток француженка Ледё была вынуждена идти на большой риск в заключительном прыжке, допустила ошибку и не смогла опередить китайскую спортсменку. Замкнула тройку призёров швейцарка Матильда Гремо.

Про историю карьеры и жизни новоиспечённой олимпийской чемпионки стоит рассказать отдельно. Эйлин встала на лыжи уже в три года, а в возрасте девяти лет девочка стала чемпионкой Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров. Уже в 13 лет она перешла во взрослый разряд, а спустя всего два года одержала первую серьёзную победу на международном уровне — в возрасте 15 лет на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия, в январе 2019 года.

7 июня того же года в своём «инстаграме» Гу объявила о получении гражданства Китая. По всей видимости, сказались корни Эйлин по материнской линии, ведь её отец — американец, а мама — китаянка. Не обошлось и без влияния китайской федерации, которая приложила усилия, чтобы переманить спортсменку под выступления на Олимпиаде в Пекине.

Чтобы уделять больше времени спорту, девушка поставила цель — пройти два года старших классов всего за один год — и её добилась. Не стоит удивляться, что сезон-2020/2021 получился самым удачным в карьере фристайлистки. В январе девушка стала первой китайской спортсменкой, выигравшей с первого раза три медали на зимних экстремальных играх — золото в слоупстайле и суперпайпе и бронзу в биг-эйре. Вскоре после этого Эйлин впервые выступила на чемпионате мира в Аспене, где победила в хафпайпе и слоупстайле и взяла бронзу в биг-эйре, уступив Таталиной.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRwPW-QA8pf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eileen Gu (@eileen_gu_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Аспене Гу стала первой лыжницей в истории этого вида спорта, кому удалось выиграть сразу два титула на одном чемпионате мира по фристайлу. И это несмотря на то, что за несколько недель до соревнований Эйлин сломала руку.

Целеустремлённая во всех сферах жизни девушка отложила поступление в Стэнфордский университет до лета 2022 года, чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Пекине, где она хотела стать вдохновением для нового поколения китайских лыжников. И можно констатировать, что ей это удалось на 100%.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRQC3G5gCke/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRQC3G5gCke/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRQC3G5gCke/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eileen Gu (@eileen_gu_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В свободное время Эйлин не только учится и выступает на международных соревнованиях, но и снимается для глянцевых журналов. Причём модельная карьера является для девушки не менее важной сферой жизни, чем выступления на соревнованиях по фристайлу. Даже в своём «инстаграме» Гу называет себя не только профессиональной лыжницей, но и моделью.

В 2019 году один из китайских модных брендов пригласил спортсменку на Неделю моды в Париже, и с тех пор она регулярно появлялась на обложках модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья — в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании, как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPJyiAUAW_J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPJyiAUAW_J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPJyiAUAW_J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eileen Gu (@eileen_gu_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами. Мне нравится так жить. Я люблю так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!» — рассказывала Эйлин в интервью Olympic Channel.

Уже в 2020 году китайский Forbes включил спортсменку в топ самых влиятельных людей не старше 30 лет. Из девяти попавших туда атлетов Гу оказалась самой молодой (тогда ей было 17 лет). А сегодня она добилась своей главной победы в спорте, в 18 лет став лучшей на домашней Олимпиаде. Талантливый человек талантлив во всём. Эта фраза как нельзя лучше подходит к описанию жизни новой олимпийской чемпионки.