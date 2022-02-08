Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Китай
3
2
0
2Швеция
3
0
1
3Россия
2
3
3
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Лыжные гонки. Женщины
14:25скороСпринт (С). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:30скороСпринт (С). Женщины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:35скороСпринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:40скороСпринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:47скороСпринт (С). Женщины. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Лыжные гонки. Мужчины
15:00скороСпринт (С). Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Финал
15:05скороИталияНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияРоссия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияДания
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады

Великолепная Эйлин Гу рекламирует «Гуччи» и «Луи Виттон» и снимается для обложек модных журналов.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Зрелищный биг-эйр, в котором лыжницы показывают трюки, прыгая с большого трамплина на 20 с лишним метров, — один из самых молодых олимпийских видов. Он был впервые включён в программу Игр как раз на Олимпиаде в Пекине.

У России были обоснованные претензии на одну из первых, исторических медалей. Анастасия Таталина — действующая чемпионка мира в этой дисциплине. В квалификации она показала третий результат, подтвердив свои притязания. Но вот в финале не получилось практически ничего. К сожалению, ни один из трёх прыжков Настя не совершила на своём высоком уровне и в итоге заняла 10-е место из 12 участниц финала.

А победительницей турнира в биг-эйре стала китаянка Гу. 18-летняя спортсменка стабильнее остальных исполнила все три своих финальных попытки. Причём, уже имея гарантированную бронзу, она пошла на риск в третьей попытке и, получив почти максимально возможную оценку, вырвала золото у сильных конкуренток. Лидировавшая после двух попыток француженка Ледё была вынуждена идти на большой риск в заключительном прыжке, допустила ошибку и не смогла опередить китайскую спортсменку. Замкнула тройку призёров швейцарка Матильда Гремо.

Про историю карьеры и жизни новоиспечённой олимпийской чемпионки стоит рассказать отдельно. Эйлин встала на лыжи уже в три года, а в возрасте девяти лет девочка стала чемпионкой Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров. Уже в 13 лет она перешла во взрослый разряд, а спустя всего два года одержала первую серьёзную победу на международном уровне — в возрасте 15 лет на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия, в январе 2019 года.

7 июня того же года в своём «инстаграме» Гу объявила о получении гражданства Китая. По всей видимости, сказались корни Эйлин по материнской линии, ведь её отец — американец, а мама — китаянка. Не обошлось и без влияния китайской федерации, которая приложила усилия, чтобы переманить спортсменку под выступления на Олимпиаде в Пекине.

Чтобы уделять больше времени спорту, девушка поставила цель — пройти два года старших классов всего за один год — и её добилась. Не стоит удивляться, что сезон-2020/2021 получился самым удачным в карьере фристайлистки. В январе девушка стала первой китайской спортсменкой, выигравшей с первого раза три медали на зимних экстремальных играх — золото в слоупстайле и суперпайпе и бронзу в биг-эйре. Вскоре после этого Эйлин впервые выступила на чемпионате мира в Аспене, где победила в хафпайпе и слоупстайле и взяла бронзу в биг-эйре, уступив Таталиной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Аспене Гу стала первой лыжницей в истории этого вида спорта, кому удалось выиграть сразу два титула на одном чемпионате мира по фристайлу. И это несмотря на то, что за несколько недель до соревнований Эйлин сломала руку.

Целеустремлённая во всех сферах жизни девушка отложила поступление в Стэнфордский университет до лета 2022 года, чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Пекине, где она хотела стать вдохновением для нового поколения китайских лыжников. И можно констатировать, что ей это удалось на 100%.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свободное время Эйлин не только учится и выступает на международных соревнованиях, но и снимается для глянцевых журналов. Причём модельная карьера является для девушки не менее важной сферой жизни, чем выступления на соревнованиях по фристайлу. Даже в своём «инстаграме» Гу называет себя не только профессиональной лыжницей, но и моделью.

В 2019 году один из китайских модных брендов пригласил спортсменку на Неделю моды в Париже, и с тех пор она регулярно появлялась на обложках модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья — в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании, как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами. Мне нравится так жить. Я люблю так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!» — рассказывала Эйлин в интервью Olympic Channel.

Уже в 2020 году китайский Forbes включил спортсменку в топ самых влиятельных людей не старше 30 лет. Из девяти попавших туда атлетов Гу оказалась самой молодой (тогда ей было 17 лет). А сегодня она добилась своей главной победы в спорте, в 18 лет став лучшей на домашней Олимпиаде. Талантливый человек талантлив во всём. Эта фраза как нельзя лучше подходит к описанию жизни новой олимпийской чемпионки.

Сергей Емельянов

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Как сегодняшний медалист Пекина Вик Уайлд получил паспорт РФ
Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и не сдержал слез
Логинов и Цветков едва не взяли золото, но остались без медалей
Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы золота Пекина
Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина
Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады
Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США
Уайлд победил Логинова в ⅛ финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в ¼ финала в гигантском слаломе на ОИ
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Двукратный чемпион Игр в Сочи Виктор Уайлд мчится к бронзе Пекина
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом
Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в ⅛ финала
Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею
Анастасия Таталина не подтвердила статус
Американский фигурист Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
«Говорили, спортсмена из меня не получится». Блестящий дебют нашего фигуриста на Олимпиаде
Евгений Семененко обошел Юдзуру Ханю в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Исследование показало самый популярный вид спорта в соцмедиа 7 февраля
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
«Кто убил Марка? Сил не было еще вчера». Кондратюк — о прокате в короткой программе Олимпиады
Надыршина и Смоленцова прошли в ⅛ финала в гигантском слаломе на ОИ-2022
Мозалев упал с четверного сальхова в короткой программе на Олимпиаде
Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине
Китай впервые вышел в лидеры на домашней Олимпиаде
Марк Кондратюк ошибся на каскаде в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине
Гу Айлин Эйлээнь из Китая взяла золото Олимпиады в биг-эйре, россиянка десятая
Российская фристайлистка Таталина упала в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы Олимпиады
Украинская биатлонистка Семеренко пропустит остаток Олимпиады из-за проблемы со здоровьем
«Я бы в команднике сделал две замены. Выпустил бы Трусову и Бойкову с Козловским». Авторская колонка Евгения Плющенко
«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»
Россия, Швеция или Китай. Кто лидирует в медальном зачете на Олимпиаде-2022
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
«Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак
Рыженков: Пятое место Динары Алимбековой — это не поражение
Скобликова в восторге от Вюст, звезды Голливуда — от наших фигуристов. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить
Тихонов считает, что только Резцова способна показать результат в биатлоне на Олимпиаде
Какие медали выиграет Россия 8 февраля: ждем побед в сноуборде, Устюгов и Большунов встретятся с Клэбо
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь