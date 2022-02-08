Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады
Великолепная Эйлин Гу рекламирует «Гуччи» и «Луи Виттон» и снимается для обложек модных журналов.
Великолепная Эйлин Гу рекламирует «Гуччи» и «Луи Виттон» и снимается для обложек модных журналов.
Зрелищный биг-эйр, в котором лыжницы показывают трюки, прыгая с большого трамплина на 20 с лишним метров, — один из самых молодых олимпийских видов. Он был впервые включён в программу Игр как раз на Олимпиаде в Пекине.
У России были обоснованные претензии на одну из первых, исторических медалей. Анастасия Таталина — действующая чемпионка мира в этой дисциплине. В квалификации она показала третий результат, подтвердив свои притязания. Но вот в финале не получилось практически ничего. К сожалению, ни один из трёх прыжков Настя не совершила на своём высоком уровне и в итоге заняла 10-е место из 12 участниц финала.
А победительницей турнира в биг-эйре стала китаянка Гу. 18-летняя спортсменка стабильнее остальных исполнила все три своих финальных попытки. Причём, уже имея гарантированную бронзу, она пошла на риск в третьей попытке и, получив почти максимально возможную оценку, вырвала золото у сильных конкуренток. Лидировавшая после двух попыток француженка Ледё была вынуждена идти на большой риск в заключительном прыжке, допустила ошибку и не смогла опередить китайскую спортсменку. Замкнула тройку призёров швейцарка Матильда Гремо.
Про историю карьеры и жизни новоиспечённой олимпийской чемпионки стоит рассказать отдельно. Эйлин встала на лыжи уже в три года, а в возрасте девяти лет девочка стала чемпионкой Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров. Уже в 13 лет она перешла во взрослый разряд, а спустя всего два года одержала первую серьёзную победу на международном уровне — в возрасте 15 лет на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия, в январе 2019 года.
7 июня того же года в своём «инстаграме» Гу объявила о получении гражданства Китая. По всей видимости, сказались корни Эйлин по материнской линии, ведь её отец — американец, а мама — китаянка. Не обошлось и без влияния китайской федерации, которая приложила усилия, чтобы переманить спортсменку под выступления на Олимпиаде в Пекине.
Чтобы уделять больше времени спорту, девушка поставила цель — пройти два года старших классов всего за один год — и её добилась. Не стоит удивляться, что сезон-2020/2021 получился самым удачным в карьере фристайлистки. В январе девушка стала первой китайской спортсменкой, выигравшей с первого раза три медали на зимних экстремальных играх — золото в слоупстайле и суперпайпе и бронзу в биг-эйре. Вскоре после этого Эйлин впервые выступила на чемпионате мира в Аспене, где победила в хафпайпе и слоупстайле и взяла бронзу в биг-эйре, уступив Таталиной.
В Аспене Гу стала первой лыжницей в истории этого вида спорта, кому удалось выиграть сразу два титула на одном чемпионате мира по фристайлу. И это несмотря на то, что за несколько недель до соревнований Эйлин сломала руку.
Целеустремлённая во всех сферах жизни девушка отложила поступление в Стэнфордский университет до лета 2022 года, чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Пекине, где она хотела стать вдохновением для нового поколения китайских лыжников. И можно констатировать, что ей это удалось на 100%.
В свободное время Эйлин не только учится и выступает на международных соревнованиях, но и снимается для глянцевых журналов. Причём модельная карьера является для девушки не менее важной сферой жизни, чем выступления на соревнованиях по фристайлу. Даже в своём «инстаграме» Гу называет себя не только профессиональной лыжницей, но и моделью.
В 2019 году один из китайских модных брендов пригласил спортсменку на Неделю моды в Париже, и с тех пор она регулярно появлялась на обложках модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья — в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании, как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани».
«Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами. Мне нравится так жить. Я люблю так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!» — рассказывала Эйлин в интервью Olympic Channel.
Уже в 2020 году китайский Forbes включил спортсменку в топ самых влиятельных людей не старше 30 лет. Из девяти попавших туда атлетов Гу оказалась самой молодой (тогда ей было 17 лет). А сегодня она добилась своей главной победы в спорте, в 18 лет став лучшей на домашней Олимпиаде. Талантливый человек талантлив во всём. Эта фраза как нельзя лучше подходит к описанию жизни новой олимпийской чемпионки.
Сергей Емельянов