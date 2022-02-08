«Говорили, спортсмена из меня не получится». Блестящий дебют нашего фигуриста на Олимпиаде

Олимпиада в Пекине — настоящее испытание для наших одиночников. И короткая, и произвольная программы проходят ранним пекинским утром. Нашим фигуристам приходится вставать в четыре утра, чтобы подготовиться к соревнованиям. Выдержать такой режим сложно даже опытным спортсменам, не то что нашим дебютантам. Тем не менее пока наши парни справляются довольно неплохо. А Евгений Семененко и вовсе феерично!

Ученик Алексея Мишина блестяще дебютировал на Олимпиаде, выдав отличный прокат и обойдя самого Юдзуру Ханю. Женя произвёл настоящий фурор в Пекине.

А ведь изначально он вообще не должен был быть на Играх.

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«Меня не приняли в лёгкую атлетику, причём довольно жёстко»

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Евгений Семененко родился в Санкт-Петербурге в неспортивной семье. Но это не помешало его родителям в 5 лет отдать мальчика в секцию. Выбор пал на лёгкую атлетику, но туда маленького Женю не взяли.

«Меня не приняли, причём довольно жёстко. Говорили, что из меня якобы спортсмена вообще не получится», — вспоминал фигурист.

Но в семье Семененко специалистов не послушались и рук не опустили. Вскоре мама отвела сына на каток. Жене понравилось заниматься фигурным катанием и он стал постепенно прогрессировать. В 8 лет Семененко оказался в школе легендарных тренеров Алексея и Татьяны Мишиных. Первое время мальчик переживал, ведь на одном льду с ним катались известные фигуристы, такие как Артур Гачинский и Евгений Плющенко. Но он очень старался — для него было важно оправдать ожидания наставников.

Долгое время Семененко был в тени своих ровесников. На юниорских стартах он не блистал — на его счету всего лишь один этап Гран-при, и то на котором он занял шестое место. Настоящий успех пришёл к фигуристу, когда он вышел во взрослые, а произошло это в коронавирусный сезон 2020/21. Женя смело заявил о себе на этапах Кубка России, а затем уверенно выиграл юниорское первенство страны, на которое он ещё проходил по возрасту. О Семененко стали говорить как об очень перспективном парне. Но никто не ожидал, что многообещающий, но ещё совсем зелёный фигурист в первый же взрослый сезон попадёт на чемпионат мира.

Семененко помог завоевать максимальную квоту на Олимпиаду

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В предолимпийском сезоне перед нашими одиночниками стояла ответственная миссия — заработать три квоты на Игры. Но кто поможет решить эту задачу опытному Михаилу Коляде, было неясно. Список кандидатов был большой, причём Женю в него изначально не включали. Но именно он отвоевал путёвку на чемпионат мира на решающем турнире — финале Кубка России. Семененко выдал отличные выступления и выглядел куда увереннее своих конкурентов. У федерации просто не было другого выбора, кроме как отправить Женю в Стокгольм. Хотя против этого решения говорило множество факторов, самые веские из них — неопытность и нестабильность Семененко. Тем не менее юному фигуристу доверились, и не прогадали.

Женя выдал два безупречных проката на чемпионате мира и занял восьмое место. Вместе с пятой позицией Коляды оно дало заветную сумму — 13. Как раз столько и нужно было набрать, чтобы получить три квоты на Олимпиаду. Успех Жени в завоевании заветных путёвок называли чуть ли не основополагающим. Практически ни у кого не было сомнений, что Семененко будет одним из тех, кто поедет в Пекин. Но в олимпийском сезоне фигуриста будто накрыла чёрная полоса.

Семененко чудом попал в олимпийскую сборную

От коронной стабильности, которую Женя демонстрировал в конце прошлого сезона, не осталось и следа. Фигурист начал много ошибаться и его результаты поползли вниз. Возможно, сказалась напряжённая учёба в медицинском университете — Семененко учится на факультете лечебного дела. В этом сезоне Женя упустил возможность отобраться в финал Гран-при, а затем неудачно выступил на чемпионате России. Семененко лидировал после короткой программы, но развалился в произвольной, и оказался только четвёртым. Фигурист был разочарован своим результатом. Казалось, он упустил шанс поехать на главные старты.



Но федерация сделала аванс юному фигуристу и отправила его на чемпионат Европы вместо Андрея Мозалёва, ставшего третьим на чемпионате страны. Это решение вызвало массу недовольств среди болельщиков, ведь оно противоречило спортивному принципу. Но судьба оказалась благосклонна к Мозалёву и он всё-таки поехал на турнир в Таллин вместо получившего травму Михаила Коляды. И вновь опередил Семененко. Казалось, теперь-то Жене точно об Олимпиаде не стоит и мечтать. Но, видимо, Семененко было суждено выступить на Играх в Пекине. Коляда получил положительный тест на ковид и выбыл из сборной, и Жене пришлось его заменить.

«Он даже умудрился петь посреди проката»

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Больших надежд на Семененко никто не возлагал — слишком уж тяжело складывается для него сезон. Но сам фигурист приехал в Пекин не в качестве туриста. Уже в короткой программе Женя пресёк разговоры о том, что он не заслужил Олимпиаду. Ученик Алексея Мишина выдал блестящий прокат, отлично справившись с каскадом из четверного и тройного тулупов, квад-сальховом и тройным акселем. Семененко боролся за каждый элемент, расслабившись только на дорожке шагов, где он позволил себе даже подпевать музыке. Женя выдал вдохновенный прокат и был очень собою доволен. Он получил 95,76 балла.

«Он это сделал, молодец! Браво Алексею Николаевичу! Ну Женя выдал. Здорово, чисто. Он даже умудрился петь посреди проката. Умница, собрался, всё сделал», — сказала Ирина Слуцкая в эфире «России-1».

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«Очень тяжело ему всё это далось, тренировки непростые, не всё гладко получалось. Сила Жени Семененко — это старт плюс. Вышел, да, где-то держал, но это ж борьба. Весь прокат был на плюсы, поборолся на каскаде чуть-чуть, но это вообще особенность его техники. Спортивный, хороший прокат. Нужно сказать, что он в 21-м году поступил на медицинский факультет, учится, тренируется, прям по стопам Нэйтана Чена. Не Йель, но тоже молодец», — сказал Андрей Журанков в эфире «России-1».

Сам Женя оценил свой прокат менее восторженно, нежели комментаторы.

«Рад 95,76 баллам, но всегда может быть лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать. Алексей Николаевич сказал: “Молодец, справился с короткой программой”. Ну и потом указал на пару недочётов, которые в будущем нужно будет усовершенствовать», — поделился Женя с журналистами.

В короткой программе Семененко выступил лучше всех российских фигуристов. И даже обошёл легендарного Юдзуру Ханю! Женя показал, что на него всё ещё можно положиться.