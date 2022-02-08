Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом

Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде перенесены на другой день

Победитель показал результат 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание — 0,04 секунды), третье — Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42). Российские спортсмены не выступали в этой дисциплине.

Майеру 31 год, австриец стал трехкратным олимпийским чемпионом: дважды он побеждал в супегиганте (2018, 2022), один раз — в скоростном спуске (2014). Ранее на Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзу в скоростном спуске.