Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом
Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл, третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде.
Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл, третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде.
ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель показал результат 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание — 0,04 секунды), третье — Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42). Российские спортсмены не выступали в этой дисциплине.
Майеру 31 год, австриец стал трехкратным олимпийским чемпионом: дважды он побеждал в супегиганте (2018, 2022), один раз — в скоростном спуске (2014). Ранее на Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзу в скоростном спуске.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.