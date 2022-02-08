«После операции Саши ночевала в больнице на стуле рядом с мужем». Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы олимпийской победы

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Китай
3
2
0
2Швеция
3
0
1
3Россия
2
3
3
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Лыжные гонки. Женщины
14:25скороСпринт (С). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:30скороСпринт (С). Женщины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:35скороСпринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:40скороСпринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:47скороСпринт (С). Женщины. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Лыжные гонки. Мужчины
15:00скороСпринт (С). Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Финал
15:05скороИталияНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияРоссия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияДания
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«После операции Саши ночевала в больнице на стуле рядом с мужем». Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы олимпийской победы

Анна Большунова сопровождала его на всем протяжении подготовки, ездила на сборы и на этапы Кубка мира. Но олимпийский триумф в скиатлоне смотрела по телевизору.

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Источник: Instagram

«Если хочешь чего-то от Саши, спроси Аню» — этот постулат в лыжном мире уже давно все выучили. Саша и Аня вместе много лет, хотя поженились только прошлой весной. Анна Жеребятьева — бывшая лыжница, еще в прошлом году выступала на этапах Кубка мира. Но закончила карьеру из-за травмы и сосредоточилась на главном: карьере своего супруга — великого Сан Саныча Большунова.

Для Саши Аня — буквально все. Менеджер, пресс-атташе, психолог, да и вообще самый близкий человек на планете. Присутствие Ани на тренировочных сборах и соревнованиях в команде даже не обсуждается. Раз так нужно Саше — значит, Аня будет везде с ним. Даже тренер Юрий Бородавко признавался, что сам вызывал Аню на помощь: если кто-то в этом мире и может повлиять на Большунова — это она.

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Саша спросил, понравилось ли мне. Я ответила: «Да, хочу еще!»

— Как и где вы смотрели скиатлон?

— У нас дома, ко мне еще прилетели родители, чтобы поддержать. Эмоции непередаваемые, мы так долго этого ждали! Саша мне позвонил буквально через 10−15 минут после финиша. Он был в шоке, и я вместе с ним!

— Что вы ему сказали?

— Да какие слова, там были в основном слезы радости… Он меня еще спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Я ответила: «Да, хочу еще!».

— Вы обычно везде ездите вместе, почему в Пекине вас нет?

— Я полетела бы не в качестве спортсмена и жила бы очень далеко от него. У нас бы все равно не было возможности видеться. На Олимпиаде все очень строго с тестами, проживанием и тому подобным. Так что жду Сашу дома с нетерпением!

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— Саша сказал, что после «Тур де Ски» понял: ниже падать уже некуда.

— Ну, второе место на «Тур де Ски» — это для Саши неудача, а для меня это тоже большой результат. Тем более после такого сложного подготовительного сезона. Я всегда в него верила!

— Что за история, когда на сборе в Италии Большунов отгонял от себя норвежских журналистов, опасаясь заразиться?

— Прекрасно понимаю Сашу. Одна малейшая ошибка, один положительный тест — и всего того, что есть сейчас, могло и не быть. Саша предельно осторожен, так же как и я. Норвежцев действительно опасались, они были в одном отеле и ходили буквально по пятам. Слава богу, что все обошлось! Мы делали все, чтобы избежать любых рисков. Я даже купила Саше специальную электронную маску и передала. Он в ней ходит в Пекине.

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Сашу разозлил вопрос о допинге

— У Александра очень сложно прошло межсезонье: падение с велосипеда, проблемы с десной, операция. Как вы преодолевали все это?

— Саша очень тяжело переживал то время. Мы обговаривали и очень тщательно продумывали каждый шаг. Какие тут слова… После операции я ночевала на стуле рядом с ним. Хотя это, по идее, нельзя, но почему-то в больнице нам пошли навстречу. Огромное спасибо нашим врачам — Евгению Михайловичу Басину и Александру Николаевичу Славскому. Они буквально на следующий день после нашего обращения провели операцию и очень нас поддерживали. Знаете, кто бы что ни говорил, все было не зря! Я всегда Саше об этом говорила. И еще чтобы никого не слушал и шел к своей цели, прислушиваясь в первую очередь к себе!

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— Как воспринимали слова многих экспертов, которые после «Тура» советовали Большунову не бежать на Олимпиаде все гонки?

— А он и так бежит не все гонки! Все под контролем.

— Что думаете о вопросе о допинге, который задал Саше на пресс-конференции американский журналист? Саша вам потом не жаловался?

— Саша мне в тот момент позвонил по видеосвязи, и в начале конференции я была с ним. Видела, что он раздражен, вопрос о допинге его даже разозлил немного. Считаю неправильным и неуместным задавать такой вопрос спортсмену, который день за днем доказывает свою силу на протяжении многих лет.

— Олимпийская победа и финиш с флагом — один из самых счастливых дней вашей жизни?

— Один из — конечно! Но я уверена, у нас будут и еще счастливые дни! Мы их очень ждем.

Автор: Наталья Марьянчик

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
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Национальный центр лыжного спорта
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