Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете: итоги дня

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
4
1
1
2Нидерланды
3
3
1
7Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
9.02скороК-90 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Хоккей. Мужчины. Группа B
9.02скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
9.02скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
9.02скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
9.02скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
9.02скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
9.02скороСШАРоссия
17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете: итоги дня

Во вторник 8 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли 10 комплектов медалей.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

День начался с соревнования фристайлисток в дисциплине биг-эйр. Победу одержала китаянка Эйлин Гу, серебро завоевала француженка Тесс Леде, бронзовым призером стала швейцарка Матильда Гремо. Россиянка Анастасия Таталина упала во второй попытке и завершила соревнования на 10-м месте.

В супергигантском слаломе первенствовал австрийский горнолыжник Маттиас Майер. Серебряную медаль выиграл американец Райан Кочран-Сигл, бронзу завоевал норвежец Александер Омодт Кильде.

Стартовали соревнования фигуристов-одиночников. В короткой программе у мужчин лучшим стал американец Нэйтан Чен, набравший 113.97 балла и установивший мировой рекорд. Вторым идет представитель Японии Юма Кагияма, промежуточное третье место занимает его соотечественник Сема Уно. Россиянин Евгений Семененко набрал 95.76 балла и идет после короткой программы на 7-м месте, Марк Кондратюк занимает 15-е место с 86.11 балла, Андрей Мозалев располагается на 23-м месте с 77.05 балла.

Сборная Италии завоевала золото в керлинге в миксте. В финале итальянцы со счетом 8:5 обыграли Норвегию. Бронзовые медали выиграла сборная Швеции.

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе. Это второе в карьере Ледецки золото в этой дисциплине. Серебряным призером стала австрийка Даниэла Ульбинг, бронза досталась словенке Глории Котник. Россиянки Софья Надыршина и Полина Смоленцова выбыли из борьбы за медали в ⅛ финала. Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию.

Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе. Еще один россиянин Дмитрий Логинов завершил борьбу в ⅛ финала, Андрей Соболев не прошел квалификацию. Чемпионом стал австриец Карл Беньямин, словенец Тим Мастнак занял второе место.

Российские биатлонисты остались без медалей в гонке на 20 км. Золото завоевал француз Кентен Фийон Майе, серебряным призером стал белорусский биатлонист Антон Смольский, бронза у норвежца Йоханнеса Бе. Лучший из россиян, Максим Цветков, остановился в шаге от медали, финишировав четвертым. Александр Логинов завершил гонку на 10-м месте, Эдуард Латыпов — на 11-м, Саид Каримулла Халили — на 34-м.

Конькобежец из Нидерландов Кьелд Нёйс с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 1500 метров. Второе место у его соотечественника Томаса Крола, бронза досталась представителю Южной Кореи Ким Мин Соку. Россиянин Сергей Трофимов занял 8-е место, Даниил Алдошкин и Руслан Захаров завершили соревнования на 13-м и 14-м местах соответственно.

Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте. Серебряным призером стала ее соотечественница Майя Дальквист, бронзу выиграла американка Джессика Диггинс. Российские лыжницы Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина не смогли пробиться в финал и побороться за медали.

Россиянин Александр Терентьев стал бронзовым призером в лыжном спринте. Еще один россиянин, Артем Мальцев, занял пятое место. Сергей Устюгов не вышел в финал. Победу в этой дисциплине раздновал норвежец Йоханнес Клебо, серебро у итальянского лыжника Федерико Пеллегрино.

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу в соревнованиях одиночек. Еще одна россиянка Виктория Демченко заняла 28-е место. Чемпионкой стала немка Натали Гайзенбергер, серебро выиграла еще одна немецкая спортсменка Анна Беррайтер.

Женская сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии со счетом 0:5 (0:2, 0:3, 0:0). После четырех матчей группового этапа российская команда занимает 4-е место в группе А. На счету россиянок одна победа и три поражения.

По итогам дня сборная России занимает седьмое место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 10 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь.

Главные темы
Герой спринта Терентьев был на грани непопадания в Пекин
Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и не сдержал слез
Промах Цветкова — грустный эпос нашего биатлона. Упустили золото
Кажется, карьера Устюгова близится к закату
Губерниев: Антон Смольский продолжил традицию белорусов попадать в призеры индивидуальных гонок на ОИ
Швеция лидирует в медальном зачете, Антон Смольский принес белорусам первую медаль пекинских Игр
Андрей Падин: Таким хладнокровным Смольского я еще не видел
«Играть в масках? Для меня это тупость». Фазель — о матче Финляндии и России
Вяльбе назвала медаль Терентьева «вишенкой на торте» на фоне неудач Устюгова и Непряевой
Итальянские керлингисты выиграли золото Олимпиады в дабл-миксте
Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде перенесли
Лыжники Большунов и Терентьев выступят в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Конькобежец Трофимов обратился к психологу после четвертого места на Олимпиаде в Пекине
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Двукратный чемпион Игр в Сочи Виктор Уайлд мчится к бронзе Пекина
Российский лыжник Терентьев выиграл бронзу в спринте на Олимпиаде
Иностранцы назвали цирком первую медаль России на ОИ в прыжках с трамплина
Драчев: Российским биатлонистам надо брать пример с белоруса Смольского
Финская лыжница сломала палку в борьбе с Венг и пришла к финишу в слезах
Белорус Егор Шпунтов не сумел пробиться в четвертьфинал лыжного спринта на ОИ
«Этот промах будет мне сниться». Цветков — о выстреле, лишившим его олимпийского золота
Два российских биатлониста шли на золото. Но на последней стрельбе все пошло наперекосяк
Кентен Фийон Майе завоевал золото в индивидуальной гонке на ОИ-2022, Цветков — четвертый
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Российские лыжники вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
Непряева, Ступак и Степанова вышли в ¼ финала спринта на Олимпиаде
Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина
«После операции Саши ночевала в больнице на стуле рядом с мужем». Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы олимпийской победы
«Появилась задача пожениться». Как американский сноубордист Вик Уайлд получил паспорт РФ
Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Одиночники откатали короткую программу
10Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине
Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США
Уайлд победил Логинова в ⅛ финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в ¼ финала в гигантском слаломе на ОИ
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом
Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в ⅛ финала
Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею
Анастасия Таталина не подтвердила статус
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь