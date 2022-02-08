Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачете: итоги дня

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День начался с соревнования фристайлисток в дисциплине биг-эйр. Победу одержала китаянка Эйлин Гу, серебро завоевала француженка Тесс Леде, бронзовым призером стала швейцарка Матильда Гремо. Россиянка Анастасия Таталина упала во второй попытке и завершила соревнования на 10-м месте.

В супергигантском слаломе первенствовал австрийский горнолыжник Маттиас Майер. Серебряную медаль выиграл американец Райан Кочран-Сигл, бронзу завоевал норвежец Александер Омодт Кильде.

Стартовали соревнования фигуристов-одиночников. В короткой программе у мужчин лучшим стал американец Нэйтан Чен, набравший 113.97 балла и установивший мировой рекорд. Вторым идет представитель Японии Юма Кагияма, промежуточное третье место занимает его соотечественник Сема Уно. Россиянин Евгений Семененко набрал 95.76 балла и идет после короткой программы на 7-м месте, Марк Кондратюк занимает 15-е место с 86.11 балла, Андрей Мозалев располагается на 23-м месте с 77.05 балла.

Сборная Италии завоевала золото в керлинге в миксте. В финале итальянцы со счетом 8:5 обыграли Норвегию. Бронзовые медали выиграла сборная Швеции.

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе. Это второе в карьере Ледецки золото в этой дисциплине. Серебряным призером стала австрийка Даниэла Ульбинг, бронза досталась словенке Глории Котник. Россиянки Софья Надыршина и Полина Смоленцова выбыли из борьбы за медали в ⅛ финала. Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию.

Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе. Еще один россиянин Дмитрий Логинов завершил борьбу в ⅛ финала, Андрей Соболев не прошел квалификацию. Чемпионом стал австриец Карл Беньямин, словенец Тим Мастнак занял второе место.

Российские биатлонисты остались без медалей в гонке на 20 км. Золото завоевал француз Кентен Фийон Майе, серебряным призером стал белорусский биатлонист Антон Смольский, бронза у норвежца Йоханнеса Бе. Лучший из россиян, Максим Цветков, остановился в шаге от медали, финишировав четвертым. Александр Логинов завершил гонку на 10-м месте, Эдуард Латыпов — на 11-м, Саид Каримулла Халили — на 34-м.

Конькобежец из Нидерландов Кьелд Нёйс с олимпийским рекордом выиграл золото на дистанции 1500 метров. Второе место у его соотечественника Томаса Крола, бронза досталась представителю Южной Кореи Ким Мин Соку. Россиянин Сергей Трофимов занял 8-е место, Даниил Алдошкин и Руслан Захаров завершили соревнования на 13-м и 14-м местах соответственно.

Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала олимпийской чемпионкой в спринте. Серебряным призером стала ее соотечественница Майя Дальквист, бронзу выиграла американка Джессика Диггинс. Российские лыжницы Вероника Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина не смогли пробиться в финал и побороться за медали.

Россиянин Александр Терентьев стал бронзовым призером в лыжном спринте. Еще один россиянин, Артем Мальцев, занял пятое место. Сергей Устюгов не вышел в финал. Победу в этой дисциплине раздновал норвежец Йоханнес Клебо, серебро у итальянского лыжника Федерико Пеллегрино.

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу в соревнованиях одиночек. Еще одна россиянка Виктория Демченко заняла 28-е место. Чемпионкой стала немка Натали Гайзенбергер, серебро выиграла еще одна немецкая спортсменка Анна Беррайтер.

Женская сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии со счетом 0:5 (0:2, 0:3, 0:0). После четырех матчей группового этапа российская команда занимает 4-е место в группе А. На счету россиянок одна победа и три поражения.

По итогам дня сборная России занимает седьмое место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 10 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

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