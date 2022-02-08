Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. По словам Бородавко, пропуск спринта является совместным решением. Большунову необходимо сосредоточиться на других гонках, а процесс восстановления занимает больше обычного. Замены не будет — от России в спринте выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артём Мальцев.