Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Китай
3
2
0
2Швеция
3
0
0
3Россия
2
3
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
09:05скороШвецияВеликобритания
Сноуборд. Мужчины
09:48скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
10:06скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:06скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:24скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
10:30скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
10:36скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
10:41скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
10:43скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
10:48скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
11:30скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороЯпонияЧехия
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Лыжные гонки. Женщины
14:25скороСпринт (С). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:30скороСпринт (С). Женщины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:35скороСпринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:40скороСпринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:47скороСпринт (С). Женщины. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Лыжные гонки. Мужчины
15:00скороСпринт (С). Мужчины. Финал
09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду

Американец Чен — главный герой олимпийской короткой программы у одиночников.

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Источник: AP 2021

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Натан Чен (США) — 113,97
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12
3. Шома Уно (Япония) — 105,90
4. Ча Чун Хван (Корея) — 99,51
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98
6. Джейсон Браун (США) — 97,24
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76
8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалев (Россия) — 77,05.

Сразу после завершения командного турнира в Пекине стартовал индивидуальный. Программу открывали мужчины, к которым организаторы оказались беспощадными, особенно к тем, кто участвовал в команднике.

Организаторы «убили» Марка?

За выступление, на минуточку, олимпийского чемпиона Марка Кондратюка было очень тревожно. И нет, никто не сомневался в силе духа этого фигуриста. Это всего лишь третий прокат за пять дней, ничего особенного…

Еще 6 февраля, в произвольной программе командного турнира было видно, как Марк устал. Но составители расписания не пощадили мужчин, которые стартовали на следующий день после завершения командника. Нелегко пришлось Марку, у которого прошло всего двое суток с предыдущего выступления. Такого расписания в его карьере, наверное, в обозримом будущем не ожидается.

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Нынешний прокат Марка вышел слабее, чем в командном турнире. Чемпион России стал лишь 15-м. Но сказать, что это провал язык не повернется. На старте программы наш олимпийский чемпион жестко приземлил четверной тулуп, но рукой льда не коснулся и получил небольшое снижение баллов (0,54). Аксель — без вопросов.

А на четверном сальхове вновь случилась ошибка — приземлил через тройки, но все же сумел добавить двойной тулуп. В итоге он и не остался без каскада, и ему отминусовали всего 2,36 балла. Вращения и дорожку оценили на 4-й уровень, но GOE были совсем скромными.

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Конечно, Кондратюк критично оценил свой прокат:

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— Кто убил Марка? Поговорим об этом послезавтра. Нет, я недоволен. Прокат не был ужасным, он был с ошибками, что не очень хорошо. Сил не было еще вчера вечером, нужно было где-то их искать. Как дотерпел? А у меня был выбор? (смеется).

Но при этом Марк настроен решительно — реабилитироваться в произвольной.

— Победа и мое выступление в командном турнире — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли. Это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься. Я вообще не думаю, о том, что мы победили. Закончится личный турнир — там уже можно будет радоваться и грустить. Надо постараться реабилитироваться. Да, тяжело. Внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Морально выступать было тяжело.

Но, как бы не сложилась ситуация в произвольной программе Кондратюка, — он уже герой. Он сделал все, что от него зависело — и даже больше. Он уже олимпийский чемпион. Будем честными и объективными — при всем уважении к нашим фигуристам — шансы даже на медали у россиян невысокие.

Поэтому, конкретно для Марка, было важнее выложиться в командном турнире. Это он уже сделал — и теперь в его досье всегда будет строчка: олимпийский чемпион. А сегодня за него не стыдно. Он и сегодня отдал всего себя и боролся за каждый элемент. Да, 86,11 это не его лучший результат — на победном чемпионате Европы он набирал под 100. Но такова цена за олимпийское золото в командном турнире.

Семененко обошел Ханю

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Женя — счастливчик этого олимпийского цикла. Ему повезло решением тренерского совета оказаться в составе сборной России на чемпионате Европы. А затем положительный тест на коронавирус у Михаила Коляды изменил его статус «запасного» национальной команды — и позволил ему приехать в Пекин.

В короткой программе он доказал, что тоже не зря сюда приехал. Еще раз: шансы на медали у наших фигуристов невысокие. Но Семененко сегодня обошел самого Юдзуру Ханю! Женя чисто исполнил свой прыжковый контент: четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. А Ханю — нет.

Двукратный олимпийский чемпион сделал бабочку на четверном сальхове, но собрался и сделал четверной тулуп+тройной тулуп и пока еще тройной аксель. И набрал на 0,61 балла меньше, чем Семененко. Понятно, что при таком уровне конкуренции обоим сегодня просто нереально удержаться в тройке. Но Женя сделал все, что мог: и прыжковые элементы, и все вращения, и дорожку шагов. Но больно сильны представители других стран.

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Мозалев не справился с нервами

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За выступление третьего представителя России было больно. Андрей Мозалев не сумел справиться с давлением и провалил короткую программу. Стартовал он хорошо — каскад четверной тулуп+тройной тулуп. Но потом случилось падение с четверного сальхова, которое выбило его из колеи.

На этом его беды не кончились — случилась еще бабочка на акселе, одно из вращений — на третий уровень. За технику получились совсем скромные 36,76. И под вопросом было даже попадание в произвольную программу. Но к счастью, 77,05 позволили Андрею квалифицироваться. Сам фигурист назвал свой прокат «не очень»:

— Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, все-таки больше рассчитывал на хороший прокат. Хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно. Упал с сальхова, сделал бабочку на акселе. В произвольной надо делать свое и настраиваться на хороший прокат, — рассказал Мозалев в микст-зоне.

Чен рвется к олимпийскому золоту

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Дальше, в четвертой и пятой разминках пошел какой-то космический уровень мужского одиночного катания. Первым высокую планку установил японец Шома Уно. Он выступил небезошибочно — сначала прыгнул четверной флип, затем коснулся льда в каскаде четверной тулуп+тройной тулуп и завершил прыжковый контент тройным акселем. Тем не менее, японец набрал 105,90 и установил свой личный рекорд.

Еще один японец — Юма Кагияма — также улетел в космос и ушел за 100 баллов. Он не прыгал старших квадов, его контент: четверной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель. Но набрал солидные 108,12 и приблизился за короткую программу к мировому рекорду, который в итоге побил он — Натан Чен. Американец провалил короткую программу на Олимпийских играх-2018. Но в Пекине он показал — не зря ему нет равных последние три года. Трехкратный чемпион мира выдал просто феноменальный прокат: четверной флип, тройной аксель, четверной лутц + тройной тулуп.

Мировой рекорд Ханю (111,82), установленный на Чемпионате четырёх континентов-2020, не устоял. За один только четверной флип Чен получил 15,40 балла — столько некоторые фигуристы набирают за каскады, а он получил одним прыжком! Теперь американский фигурист с мировым рекордом в короткой программе рвется к столь долгожданному олимпийскому золоту. И кажется, что помешать ему не сможет никто.

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Семененко выбили из сильнейшей разминки

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Итальянец Даниэль Грассль выступил без падений и с четверным лутцем, но его балл был не самым высоким — 90,64. И он тоже уступил Семененко! Как и его соотечественник, Маттео Риццо (88,63). Канадский фигурист Киган Мессинг долго не мог добраться до Пекина — всему виной положительные тесты на коронавирус. Но в конечном итоге он здесь и он был хорош — четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц. Но он тоже не обошел россиянина — 93,24.

К сожалению, попасть в сильнейшую разминку Семененко не удалось. Он стал лишь седьмым. Помимо японцев и Чена, его обошли еще и кореец Чха Джун Хван (99,51), грузинский фигурист Морис Квителашвили (97,98) и американец Джейсон Браун (97,24). Женя катался точно не хуже этой тройки спортсменов — тем более, никто из них не прыгал старших квадов, а Браун и вовсе катался без четверных.

Тем не менее, шансы побороться за пятерку сильнейших россиянин сохраняет. А там чем черт не шутит — может и зацепиться за медали. Все-таки, до произвольной программы еще нужно дожить.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
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