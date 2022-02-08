Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США

Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер (дубль), Джейми Ли Рэттрей, а также буллит реализовала Мари-Филип Пулен. Шайбы американок забросили Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.

Таким образом, сборная Канады одержала четыре победы в четырёх играх и заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой, занявшей третью строчку в группе В.