Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США

Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер (дубль), Джейми Ли Рэттрей, а также буллит реализовала Мари-Филип Пулен. Шайбы американок забросили Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.
Таким образом, сборная Канады одержала четыре победы в четырёх играх и заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой, занявшей третью строчку в группе В.
Американки, на счету которых три победы и одно поражение, стали вторыми и в ¼ финала встретятся со второй сборной параллельной группы.