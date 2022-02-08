Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина
Россиянка не сумела пройти стадию ⅛ финала.
Россиянка не сумела пройти стадию ⅛ финала.
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка София Надыршина, завершившая выступление в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде на этапе ⅛ финала, прилетела в Пекин в понедельник вечером и не успела опробовать трассу. Об этом она рассказала журналистам.
В ⅛ финала Надыршина уступила 0,03 секунды нидерландской спортсменке Мишель Деккер.
«Я прилетела вчера вечером, у меня не было времени адаптироваться. У меня не было тренировок, я была на карантине две недели», — сказала спортсменка.
По ее словам, она расстроена результатом. «Я лидировала, но пошла по низам — это моя ошибка. Только моя и ничья другая. Три сотые — это на самом деле много», — сказала Надыршина.
Надыршиной 18 лет, она представляет ЦСКА, в 2021 году россиянка стала чемпионкой мира в параллельном слаломе, а также серебряным призером в параллельном гигантском слаломе.
Стадию ⅛ финала не смогла преодолеть и 24-летняя Полина Смоленцова. «Я рискнула на дистанции, как смогла. Все, что смогла сделать, я сделала», — отметила спортсменка, добавив, что не видит различий в прохождении между двумя трассами для участников.