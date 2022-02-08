Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022
Сотрудники зоопарка снова обратились к пандам за помощью в предсказании итогов Олимпиады в Пекине.
Сотрудники зоопарка снова обратились к пандам за помощью в предсказании итогов Олимпиады в Пекине.
«Мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы. Поучаствовать в этом мы пригласили гостей — олимпийских чемпионов по фигурному катанию Аделину Сотникову и Дмитрия Соловьева», — говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.
Панде Диндин предложили на выбор три мяча с изображением олимпийских медалей. Вначале панда остановилась у мяча с изображением бронзовой медали, но передумала и схватила мяч с изображением золотой медали.
Будем верить, что наши фигуристы больше всего завоюют именно золотых медалей. Тем более, что они уже стали победителями в командном турнире.
В честь зимней Олимпиады в Пекине сотрудники зоопарка подготовили для панд тематические торты из льда и бамбука. На вершине тортов были установлены талисманы Олимпийских игр — панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. Также на них разместили олимпийские кольца, сделанные из панда-кейков.
Ранее панды из Московского зоопарка предсказывали итоги Олимпиады.