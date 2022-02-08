Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине

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В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал.

В полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в ⅛ финала — своего соотечественника Дмитрия Логинова.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. Таким образом, это его третья награда Игр.