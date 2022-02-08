Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине

В решающем заезде его соперником был итальянец Роланд Фишналлер, который не финишировал.
В полуфинале Виктор Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в ⅛ финала — своего соотечественника Дмитрия Логинова.
На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. Таким образом, это его третья награда Игр.
В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады — 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Лидирует Китай (3−2−0), второе место занимает Швеция (3−0−1).