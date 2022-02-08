Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Китай
3
2
0
2Швеция
3
0
1
3Россия
2
3
3
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Лыжные гонки. Женщины
14:25скороСпринт (С). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:30скороСпринт (С). Женщины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:35скороСпринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:40скороСпринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:47скороСпринт (С). Женщины. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Лыжные гонки. Мужчины
15:00скороСпринт (С). Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Финал
15:05скороИталияНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияРоссия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияДания
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: Reuters
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В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.

В противостоянии за бронзу словенка Глория Котник победила представительницу Нидерландов Мишель Деккер.

Ледецка стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала золото в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также победила в супергиганте в горнолыжном спорте.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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