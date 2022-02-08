Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе

Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в ¼ финала в гигантском слаломе на ОИ

В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.

На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала золото в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также победила в супергиганте в горнолыжном спорте.