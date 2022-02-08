Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В финале она опередила Даниэлу Ульбинг из Австрии.
В противостоянии за бронзу словенка Глория Котник победила представительницу Нидерландов Мишель Деккер.
Ледецка стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.
На Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала золото в параллельном гигантском слаломе в сноуборде, а также победила в супергиганте в горнолыжном спорте.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.