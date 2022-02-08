Непряева, Ступак и Степанова вышли в ¼ финала спринта на Олимпиаде
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Вероника Степанова пробились в ¼ финала спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Вероника Степанова пробились в ¼ финала спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
Первое время в квалификации показала двукратная чемпионка мира шведка Йонна Сундлинг — 3 минуты 9,03 секунды. Ступак (+7,98 секунды) стала лучшей среди россиянок и заняла четвертое место. Степанова (+11,38) показала 12-й результат, Непряева (+12,73) — 20-й.
Представительница России Христина Мацокина (+20,61) не сумела попасть в число 30 лучших лыжниц, заняв 45-е место. Она завершила борьбу в спринте.
Четвертьфинальные гонки у женщин стартуют в 13:30 мск.