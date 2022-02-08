Российские лыжники вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
Лучший результат показал француз Люка Шанава. Он пришел дистанцию 1,5 км за 2 минуты 45,03 секунды. Устюгов стал вторым (+1,48 секунды), Мальцев — 10-м (+5,87), Терентьев — 12-м (+5,89).
Россиянин Александр Большунов снялся со спринтерской гонки.
Четвертьфинальные гонки у мужчин стартуют в 13:55 мск.