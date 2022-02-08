Два российских биатлониста шли на золото. Но на последней стрельбе все пошло наперекосяк

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Китай
3
2
0
2Швеция
3
0
1
3Россия
2
3
3
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
13:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Лыжные гонки. Женщины
14:25скороСпринт (С). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:30скороСпринт (С). Женщины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:35скороСпринт (С). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
14:40скороСпринт (С). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
14:47скороСпринт (С). Женщины. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 3-й заезд
Лыжные гонки. Мужчины
15:00скороСпринт (С). Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Финал
15:05скороИталияНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороФинляндияРоссия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияДания
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Два российских биатлониста шли на золото. Но на последней стрельбе все пошло наперекосяк

И Логинов, и Цветков имели все шансы выиграть Олимпиаду. Но последняя стойка подвела.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Кентен Фийон Майе завоевал золото в индивидуальной гонке на ОИ-2022, Цветков — четвертый

Мужская индивидуалка очень сильно напомнила вчерашнюю женскую гонку. Конечно, результаты у российских мужчин гораздо лучше, чем у женщин, но обида и досада от недополученных медалей тоже гораздо больше.

Как и вчера, сборная России претендовала на медали и даже на золото, но лишилась подиума из-за досадных промахов в решающий момент. До заветного звания олимпийского чемпиона Максиму Цветкову и Александру Логинову было рукой подать, но на последней стрельбе всё пошло наперекосяк. В итоге у россиян «деревянная» медаль и финиш в топ-10, а золото — у Кентена Фийона Майе. Он допустил два промаха, но сумел отыграть всё ногами. Белорус Антон Смольский совершил маленькое биатлонное чудо, закрыв все 20 мишеней и завоевав серебро — первое для мужской команды с 2010 года. А третьим стал Йоханнес Бё с двумя промахами.

Не первые

Максим Цветков открыл индивидуальную гонку, выйдя на старт под первым номером и снова доказал, что заслужил место в олимпийской сборной. Всю гонку Максим шёл в лидерах. У россиянина была прекрасная и стабильная скорость, он чётко держался в 12 секундах от быстрого Йоханнеса Бё. Максим показывал и идеальную стрельбу, которая подводила его к золотой медали. Всё было настолько близко, что достаточно было лишь так же хорошо отработать последний рубеж.

Читайте также
Резцова могла внезапно стать олимпийской чемпионкой. Но всё решил лишний промах

Однако не вышло. Цветков затянул и промазал последним выстрелом, а после «капнул» и стал уступать. На финише Максим с одним промахом проиграл Бё с двумя промахами три секунды. Особенно обидно, что он обыграл бы норвежца, если бы не тянул с пятым выстрелом, а промахнулся сразу.

Логинов тоже с первых метров дистанции претендовал на медаль. Начал россиянин в одни ноги с Йоханнесом Бё и на протяжении всей гонки выдерживал скорость быстрого норвежца. В среднем Александр проигрывал пять-восемь секунд Бё или Фийону Майе.

На стрельбе Логинов тоже был хорош, правда, только до последнего рубежа. Как и Максим, Александр на последнем рубеже мог рассчитывать на медаль, но допустил фатальную ошибку. Россиянин промазал дважды и откатился со второго места на седьмое.

Просто для понимания, насколько близка и ощутима была медаль и двойной подиум: Россияне Цветков или Логинов были лидерами на всех рубежах, кроме последнего. Обидно до ужаса!

«Застрелившиеся»

Читайте также
Драма до слёз! Промах на последнем рубеже лишил Алимбекову и Беларусь золота Олимпиады

Эдуард Латыпов первый рубеж прошёл отлично, однако на «стойке» россиянин допустил ошибку. Дальше биатлонист промазал по разу на третьем и четвёртом рубежах. Латыпов всё никак не может исправить проблемы со стрельбой, усугубившиеся во время карантина.

Ногами, между тем, Эдуард был хорош. Россиянин держался в первой десятке по скорости, всего же Латыпов проиграл Фийону Майе 1 минуту 22 секунды.

Карим же свою дебютную гонку на Олимпиаде провёл не слишком хорошо. На первом рубеже Халили допустил два промаха, на втором и четвёртом — ещё по одному.

Скорость у россиянина при этом сильно хромала. Если первую половину гонки биатлонист шёл, проигрывая лидерам в среднем по 20 секунд, то на третьем круге ход резко упал. Карим стал уступать в два раза больше: по 40 секунд. Итог — проигрыш ногами больше двух минут.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Как сегодняшний медалист Пекина Вик Уайлд получил паспорт РФ
Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и не сдержал слез
Логинов и Цветков едва не взяли золото, но остались без медалей
Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы золота Пекина
Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина
Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады
Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США
Уайлд победил Логинова в ⅛ финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в ¼ финала в гигантском слаломе на ОИ
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Двукратный чемпион Игр в Сочи Виктор Уайлд мчится к бронзе Пекина
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом
Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в ⅛ финала
Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею
Анастасия Таталина не подтвердила статус
Американский фигурист Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
«Говорили, спортсмена из меня не получится». Блестящий дебют нашего фигуриста на Олимпиаде
Евгений Семененко обошел Юдзуру Ханю в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Исследование показало самый популярный вид спорта в соцмедиа 7 февраля
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
«Кто убил Марка? Сил не было еще вчера». Кондратюк — о прокате в короткой программе Олимпиады
Надыршина и Смоленцова прошли в ⅛ финала в гигантском слаломе на ОИ-2022
Мозалев упал с четверного сальхова в короткой программе на Олимпиаде
Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине
Китай впервые вышел в лидеры на домашней Олимпиаде
Марк Кондратюк ошибся на каскаде в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине
Гу Айлин Эйлээнь из Китая взяла золото Олимпиады в биг-эйре, россиянка десятая
Российская фристайлистка Таталина упала в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы Олимпиады
Украинская биатлонистка Семеренко пропустит остаток Олимпиады из-за проблемы со здоровьем
«Я бы в команднике сделал две замены. Выпустил бы Трусову и Бойкову с Козловским». Авторская колонка Евгения Плющенко
«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»
Россия, Швеция или Китай. Кто лидирует в медальном зачете на Олимпиаде-2022
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
«Мы ещё постоим с Непряевой на пьедестале». Сильное интервью с российской лыжницей Ступак
Рыженков: Пятое место Динары Алимбековой — это не поражение
Скобликова в восторге от Вюст, звезды Голливуда — от наших фигуристов. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить
Тихонов считает, что только Резцова способна показать результат в биатлоне на Олимпиаде
Какие медали выиграет Россия 8 февраля: ждем побед в сноуборде, Устюгов и Большунов встретятся с Клэбо
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь