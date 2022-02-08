Два российских биатлониста шли на золото. Но на последней стрельбе все пошло наперекосяк

Мужская индивидуалка очень сильно напомнила вчерашнюю женскую гонку. Конечно, результаты у российских мужчин гораздо лучше, чем у женщин, но обида и досада от недополученных медалей тоже гораздо больше.

Как и вчера, сборная России претендовала на медали и даже на золото, но лишилась подиума из-за досадных промахов в решающий момент. До заветного звания олимпийского чемпиона Максиму Цветкову и Александру Логинову было рукой подать, но на последней стрельбе всё пошло наперекосяк. В итоге у россиян «деревянная» медаль и финиш в топ-10, а золото — у Кентена Фийона Майе. Он допустил два промаха, но сумел отыграть всё ногами. Белорус Антон Смольский совершил маленькое биатлонное чудо, закрыв все 20 мишеней и завоевав серебро — первое для мужской команды с 2010 года. А третьим стал Йоханнес Бё с двумя промахами.

Не первые

Максим Цветков открыл индивидуальную гонку, выйдя на старт под первым номером и снова доказал, что заслужил место в олимпийской сборной. Всю гонку Максим шёл в лидерах. У россиянина была прекрасная и стабильная скорость, он чётко держался в 12 секундах от быстрого Йоханнеса Бё. Максим показывал и идеальную стрельбу, которая подводила его к золотой медали. Всё было настолько близко, что достаточно было лишь так же хорошо отработать последний рубеж.

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Однако не вышло. Цветков затянул и промазал последним выстрелом, а после «капнул» и стал уступать. На финише Максим с одним промахом проиграл Бё с двумя промахами три секунды. Особенно обидно, что он обыграл бы норвежца, если бы не тянул с пятым выстрелом, а промахнулся сразу.

Логинов тоже с первых метров дистанции претендовал на медаль. Начал россиянин в одни ноги с Йоханнесом Бё и на протяжении всей гонки выдерживал скорость быстрого норвежца. В среднем Александр проигрывал пять-восемь секунд Бё или Фийону Майе.

На стрельбе Логинов тоже был хорош, правда, только до последнего рубежа. Как и Максим, Александр на последнем рубеже мог рассчитывать на медаль, но допустил фатальную ошибку. Россиянин промазал дважды и откатился со второго места на седьмое.

Просто для понимания, насколько близка и ощутима была медаль и двойной подиум: Россияне Цветков или Логинов были лидерами на всех рубежах, кроме последнего. Обидно до ужаса!

«Застрелившиеся»

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Эдуард Латыпов первый рубеж прошёл отлично, однако на «стойке» россиянин допустил ошибку. Дальше биатлонист промазал по разу на третьем и четвёртом рубежах. Латыпов всё никак не может исправить проблемы со стрельбой, усугубившиеся во время карантина.

Ногами, между тем, Эдуард был хорош. Россиянин держался в первой десятке по скорости, всего же Латыпов проиграл Фийону Майе 1 минуту 22 секунды.

Карим же свою дебютную гонку на Олимпиаде провёл не слишком хорошо. На первом рубеже Халили допустил два промаха, на втором и четвёртом — ещё по одному.