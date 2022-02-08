Белорус Егор Шпунтов не сумел пробиться в четвертьфинал лыжного спринта на ОИ

В квалификации Шпунтов показал только 53-е время, уступив победителю — французу Люке Шанаве — более 17 сек. В четвертьфиналы лыжного спринта пробились 30 лучших спортсменов из 88 стартовавших. На гонку также был заявлен еще один белорус Александр Воронов, но на днях лыжник сдал положительный тест на коронавирус и на данный момент находится на изоляции. Медали в лыжном спринте у мужчин и женщин будут разыграны сегодня.