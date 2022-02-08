Финская лыжница сломала палку в борьбе с Венг и пришла к финишу в слезах

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
4
1
1
2Нидерланды
3
3
1
7Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10онлайнФинляндияРоссия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10онлайнШвеция2Дания1
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
9.02скороК-90 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Хоккей. Мужчины. Группа B
9.02скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
9.02скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
9.02скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
9.02скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Финал
15:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Финская лыжница сломала палку в борьбе с Венг и пришла к финишу в слезах

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу не смогла выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Наверх
Источник: AFP 2021

В своём четвертьфинале она сломала палку в борьбе с норвежкой Лоттой Уднес Венг. На финиш финская спортсменка пришла в слезах, её отставание превысило полминуты.

Ранее в полуфинал не смогли выйти россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак. На момент публикации новости из претендентов от России осталась лишь Вероника Степанова, которая ещё не выступала в своём четвертьфинале.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Как сегодняшний медалист Пекина Вик Уайлд получил паспорт РФ
Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и не сдержал слез
Промах Цветкова — грустный эпос нашего биатлона. Упустили золото
Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы золота Пекина
Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде перенесли
Драчев: Российским биатлонистам надо брать пример с белоруса Смольского
Белорус Егор Шпунтов не сумел пробиться в четвертьфинал лыжного спринта на ОИ
«Этот промах будет мне сниться». Цветков — о выстреле, лишившим его олимпийского золота
Два российских биатлониста шли на золото. Но на последней стрельбе все пошло наперекосяк
Кентен Фийон Майе завоевал золото в индивидуальной гонке на ОИ-2022, Цветков — четвертый
Российские лыжники вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде
Непряева, Ступак и Степанова вышли в ¼ финала спринта на Олимпиаде
Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Двукратный чемпион Игр в Сочи Виктор Уайлд мчится к бронзе Пекина
Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады
Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине
Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США
Уайлд победил Логинова в ⅛ финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в ¼ финала в гигантском слаломе на ОИ
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом
Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в ⅛ финала
Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею
Анастасия Таталина не подтвердила статус
Американский фигурист Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
«Говорили, спортсмена из меня не получится». Блестящий дебют нашего фигуриста на Олимпиаде
Евгений Семененко обошел Юдзуру Ханю в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Одиночники откатали короткую программу
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
Исследование показало самый популярный вид спорта в соцмедиа 7 февраля
«Кто убил Марка? Сил не было еще вчера». Кондратюк — о прокате в короткой программе Олимпиады
Надыршина и Смоленцова прошли в ⅛ финала в гигантском слаломе на ОИ-2022
Мозалев упал с четверного сальхова в короткой программе на Олимпиаде
Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Китай впервые вышел в лидеры на домашней Олимпиаде
Марк Кондратюк ошибся на каскаде в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине
Гу Айлин Эйлээнь из Китая взяла золото Олимпиады в биг-эйре, россиянка десятая
Российская фристайлистка Таталина упала в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине
Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь