Драчев: Российским биатлонистам надо брать пример с белоруса Смольского

Победу в индивидуальной гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, показавший результат 48 минут 47,4 секунды при двух промахах на четырех огневых рубежах. Серебряным призером стал Смольский (отставание от лидера — 14,8 секунды; 0 промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Российский биатлонист Максим Цветков был лидером перед четвертым огневым рубежом, но допустил промах последним выстрелом и занял итоговое четвертое место (+34,9; 1). Россиянин Александр Логинов занимал второе место перед заключительной стрельбой, но допустил два промаха и оказался на десятом месте (+1.40,2; 3). Эдуард Латыпов занял 11-е место (+2.25,7; 3), Карим Халили — 32-е (+4.39,1; 4).

«Мы всегда ждем медали от наших спортсменов. В спринте будет чуть потяжелее, но в биатлоне, когда есть гонка, есть шанс, и я думаю, Цветков, Латыпов и Логинов смогут побороться за медали. В нашем виде спорта есть такой нюанс, как стрельба, и здесь надо брать пример со Смольского, который чисто отстрелял и фантастически провел сегодняшнюю гонку. Мы всегда поддерживали команду Белоруссии и сейчас порадуемся за их медаль», — сказал Драчев.