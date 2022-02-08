Промах Цветкова — новый грустный эпос нашего биатлона (как у Шипулина в Сочи). В деталях разбираемся, что помешало взять золото

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
4
1
1
2Нидерланды
3
3
1
5Россия
2
3
4
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Финал
15:05скороИталияНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10онлайнФинляндияРоссия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10онлайнШвеция1Дания0
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 4-й заезд
Сноуборд. Женщины
9.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
9.02скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
9.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
9.02скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
9.02скороБорд-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
9.02скороК-90 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Хоккей. Мужчины. Группа B
9.02скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
9.02скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
9.02скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
9.02скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
9.02скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
15:17 (мск), источник: Sports.Ru

Промах Цветкова — новый грустный эпос нашего биатлона (как у Шипулина в Сочи). В деталях разбираемся, что помешало взять золото

«У Максима трагедия».

Наверх
Источник: AP 2021

Ошибка Максима Цветкова заключительным выстрелом в индивидуалке на Олимпиаде-2022 — новая эпически грустная глава нашего биатлона, на уровне Антона Шипулина и спринта в Сочи.

Все просто на словах: попадай — золото твое. И сразу расцветает красивая история про камбэк чемпиона мира в сборную — спустя три года, после травм и странного вируса, подхваченного в горах Чили.

Но нет, теперь это рассказ об упущенной великой возможности.

За промах в индивидуалке дают минутный штраф. Максим проиграл победителю — Кентену Фийону-Майе — 32,5 секунды. До бронзы — 1,2 секунды, Йоханнес Бо вырвал медаль скоростью на финальном круге.

Вот последняя стрельба Цветкова. 15,4 секунды до первого выстрела — более-менее стандартно. 3,2 перед вторым, 2,8 перед третьим, 2,1 перед четвертым — классный (при этом не экстремальный) ритм для коварной индивидуалки, где одна ошибка стоит так дорого.

И 6,8 секунды перед последним. Фантазия, но: выдержи Цветков тот же ритм и тоже промахнись — это бронза.

Финишируя, Максим уже понимал, что победа упущена; и видимо, предчувствовал, что медали тоже не будет — замотавшись в баф до самых глаз угрюмо и молча ушел в раздевалку. Ну и глаза закрывали очки.

Позже Цветков остынет, выдавит несколько слов — и станет понятно, для чего очки в сумерках Чжянцзякоу: «Очень тяжело… Моя ошибка, некого винить. Если сдерживаюсь, чтобы слезы не потекли».

***

Источник: AP 2021

О промахе, который навсегда засел в истории нашего биатлона, рассказал стрелковый тренер команды Максим Максимов:

— Промах не габаритный (обычно так называют попадание на грани мишени — она может закрыться, может нет — Sports.ru), но и не далекий, все рядышком. Но промах есть промах, это Макса отодвинуло.

Патрон ушел на 8 часов (опять же, представьте циферблат на мишени — 8 часов это слева-ниже — Sports.ru). Я стоял в начале рубежа, хорошо видел обе лежки — Максим работал филигранно, полностью сориентировался по ветру. Хотя ветер на рубежах был разный: на первой лежке порывы, на второй почти штиль.

— На последнем рубеже ветер не мешал?

— Тяжело сказать, я стою в начале рубежа, а Макс стоял в конце — на 29-й или 30-й установке.

— Вы рекомендовали заходить туда, потому что там слева стена, защищающая от ветра?

— Мы здесь довольно давно, по тренировкам уже видели разный ветер. Спортсмены подобрали подходы именно под эти условия. Когда есть сильный ветер слева (а это чаще всего), то две последние установки со слов ребят — более благоприятные.

Хотя тот же Латыпов предпочитает вставать ближе к центру — ему удобнее так. Логинов, Халили и Цветков работали с краю. Это индивидуально. Сегодня не критическая погода: таких порывов, как на женских этапах эстафеты, не было.

— Максиму свойственно так откладывать последний выстрел?

— Честно — нет. Ему точно виднее, что повлияло в этот раз: психология, может, передернуло, что-то съехало.

Максим — сильный стрелок, здорово контролирует выстрелы. Возможно, он посчитал, что если выстрелит при том же ритме, то не попадет. И решил сделать передышку, чтобы сделать более верный выстрел.

Возможно, именно задержка привела к промаху. А возможно, он промазал бы и при обычном ритме.

— Есть стереотип, что последний выстрел — это только психология. Но тренеры говорят, что далеко не всегда: к пятому выстрелу элементарно накапливается усталость, концентрироваться сложнее.

 — Безусловно, удержать концентрацию не так легко, как в начале. Тем более позади 16 км, борьба с Йоханнесом Бо. Максим прекрасно понимал, что… блин… эта гонка с четырьмя нулями гарантировала призовое место. Здесь все наслоилось: психология, усталость, нервы.

У него наверняка трагедия, он был — ну назовем это — в габарите от золотой медали.

— Давно было понятно, что он побежит эту гонку?

— Мы позиционировали его как сильного стрелка. Перед началом Олимпиады провели собрание — и до спринта ребята знают, кто что бежит.

— Вы знаете Максима — как с ним сейчас лучше быть? Подойти и утешить или лучше не трогать, например, до завтра?

— Я представляю, что у него в душе. Но надо понимать: гонка все равно хорошая, он занял высокое место. Да, с медалью было бы намного интереснее. Наверное, таких возможностей, как сегодня, много не бывает.

Мне кажется, излишнее сочувствие ему не нужно. Наверняка Максим не хочет сейчас ни с кем разговаривать. Сейчас подходить и указывать на то, что он и так знает… Нет, этого не будет. Нужно подождать и потом разобраться.

Я посмотрю, в каком он состоянии. Поддержу его, но от меня не будет слов: ну че, вот там, вот это… Напоминать об этом выстреле, конечно, не нужно.

***

Источник: AP 2021

Цветков все-таки нашел силы разобрать последний выстрел:

Не то, чтобы я подумал, что могу закрыть и будет медаль. Я волновался из-за того, что могу закрыть 20 выстрелов, могу сделать ноль, и немножко дрогнул — штормило. Теперь я понимаю, что ощущал Антон Шипулин в Сочи.
Максим Цветков
российский биатлонист

Теперь важно, чтобы Цветков не повторил сочинский путь Шипулина в личных гонках.

Антон 8 лет назад стартовал в преследовании с 4-го места с прицелом на медаль, но очевидно не переварил драму в спринте. До конца Игр у Шипулина мало что получалось (эстафету — тем более ее исход до сих пор не ясен — оставим в стороне).

Цветков в прекрасной форме — к слову, как и костяк команды: трое в топ-10 по скорости и в топ-11 на финише. Но в чем точно прав тренер Максимов — таких шансов много не бывает. И от этого еще обиднее.

Вячеслав Самбур

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Главные темы
Как сегодняшний медалист Пекина Вик Уайлд получил паспорт РФ
Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и не сдержал слез
Промах Цветкова — грустный эпос нашего биатлона. Упустили золото
Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы золота Пекина
Драчев: Российским биатлонистам надо брать пример с белоруса Смольского
Белорус Егор Шпунтов не сумел пробиться в четвертьфинал лыжного спринта на ОИ
Два российских биатлониста шли на золото. Но на последней стрельбе все пошло наперекосяк
Кентен Фийон Майе завоевал золото в индивидуальной гонке на ОИ-2022, Цветков — четвертый
Непряева, Ступак и Степанова вышли в ¼ финала спринта на Олимпиаде
Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина
Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка выиграла золото ОИ в параллельном гигантском слаломе
Китай переманил из США лыжницу модельной внешности. А она выиграла золото Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Двукратный чемпион Игр в Сочи Виктор Уайлд мчится к бронзе Пекина
Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине
Женская сборная Канады по хоккею заняла первое место в группе А на ОИ-2022, переиграв США
Уайлд победил Логинова в ⅛ финала в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
Сноубордистки Надыршина и Смоленцова не вышли в ¼ финала в гигантском слаломе на ОИ
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом
Логинов и Уайлд прошли в следующий раунд и будут противостоять друг другу в ⅛ финала
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Новый случай заражения коронавирусом в женской сборной России по хоккею
Анастасия Таталина не подтвердила статус
Американский фигурист Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
«Говорили, спортсмена из меня не получится». Блестящий дебют нашего фигуриста на Олимпиаде
Евгений Семененко обошел Юдзуру Ханю в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
Исследование показало самый популярный вид спорта в соцмедиа 7 февраля
«Кто убил Марка? Сил не было еще вчера». Кондратюк — о прокате в короткой программе Олимпиады
Надыршина и Смоленцова прошли в ⅛ финала в гигантском слаломе на ОИ-2022
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Одиночники откатали короткую программу
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
Мозалев упал с четверного сальхова в короткой программе на Олимпиаде
Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине
Китай впервые вышел в лидеры на домашней Олимпиаде
Марк Кондратюк ошибся на каскаде в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине
Гу Айлин Эйлээнь из Китая взяла золото Олимпиады в биг-эйре, россиянка десятая
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Российская фристайлистка Таталина упала в финале биг эйра на Олимпиаде в Пекине
Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы Олимпиады
Украинская биатлонистка Семеренко пропустит остаток Олимпиады из-за проблемы со здоровьем
«Я бы в команднике сделал две замены. Выпустил бы Трусову и Бойкову с Козловским». Авторская колонка Евгения Плющенко
«У нас офигенное будущее в прыжках с трамлина»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь