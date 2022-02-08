Иностранцы назвали цирком первую медаль России на ОИ в прыжках с трамплина

Болельщики посчитали, что лишь из-за дисквалификации сильнейших команд россиянам удалось получить медали, и назвали произошедшее цирком. «Что, черт побери, за абсурд?! Россия — медалист в прыжках с трамплина?! Бред какой-то!», «Уровень коррупции зашкаливает. Дисквалифицировать основных претендентов на медали, чтобы Россия смогла разжиться наградой в прыжках с трамплина! Какой позор!» — писали они.

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро 7 февраля. В ходе соревнований сборным Норвегии, Японии, Австрии и Германии не зачли часть прыжков из-за несоответствия экипировки правилам. Чемпионами стали спортсмены из Словении. На третьем месте расположились канадцы.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля