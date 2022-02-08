Российский лыжник Терентьев выиграл бронзу в спринте на Олимпиаде
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.
Победил норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Артем Мальцев занял пятое место.
Сборная России сейчас занимает пятое место в общекомандном медальном зачете с двумя золотыми наградами, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми. Лидируют Швеция, Нидерланды и Китай.