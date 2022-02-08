Конькобежец Трофимов обратился к психологу после четвертого места на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Трофимов после четвертого места на дистанции 5 000 м обращался к психологу и получил множество сообщений со словами поддержки от болельщиков, что помогло ему справиться с переживаниями. Об этом он рассказал журналистам.

6 февраля Трофимов стал четвертым на дистанции 5 000 м, победил швед Нильс ван дер Пул, установивший олимпийский рекорд в последнем забеге.

В тот день, возможно, я огорчился в своих ожиданиях немного. Но мне помогла справиться Жанна Семак, психолог федерального медико-биологического агентства, которая у нас находится в олимпийской деревне. Мне в тот день действительно пришел миллион сообщений, слов поддержки, мне было очень приятно, мне это очень помогло справиться с переживаниями. Сергей Трофимов российский конькобежец

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Спортсмен добавил, что разговор с психологом помог ему настроиться на дальнейшую работу. «Это тоже будет отличным опытом для меня, чтобы продолжить тренировки, работать», — отметил Трофимов.