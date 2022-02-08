Церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде перенесли
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Церемония награждения сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине не состоится во вторник, сообщается на сайте Игр.
ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Церемония награждения сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине не состоится во вторник, сообщается на сайте Игр.
Причины переноса не уточняются. Новая дата проведения мероприятия будет определена позднее.
В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).