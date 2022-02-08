Лыжники Большунов и Терентьев выступят в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Соревнования пройдут 16 февраля.
Соревнования пройдут 16 февраля.
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев выступят в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Командный спринт побегут Большунов и Терентьев», — сказала Вяльбе.
Командный спринт у мужчин пройдет 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.