«Я не выдержу». Лыжник Устюгов не готов к еще одному олимпийскому циклу

«Я не выдержу, — сказал Устюгов ответ на вопрос об еще одном олимпийском цикле. — Мое тело не выдерживает нагрузки. Последний месяц для меня был очень тяжелый. И спасибо всем докторам, массажистам, кто работает со мной. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши».

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29-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 г. (в скиатлоне и командном спринте) и победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/17. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) он был отстранен от участия в Играх-2018 в Пхенчхане, несмотря на отсутствие обвинений в употреблении допинга. На Играх-2014 в Сочи он занял пятое место в личном спринте.

В Пекине-2022 Устюгов пропустил гонку в скиатлоне. В спринте свободным стилем он занял четвертое место в полуфинальном забеге и в финал не прошел.

«Обиды нет никакой, побеждает сильнейший, всегда так было. Сильнейший и хитрейший. А я про… л [проиграл] старт своего восьмилетия. Личную гонку — не выходя на скиатлон. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь», — заявил Устюгов, пояснив, что задумывается о завершении карьеры.