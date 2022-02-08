Итальянские керлингисты выиграли золото Олимпиады в дабл-миксте

Стефания Константини и Амос Мозанер прошли турнир без потерь: в группе тандем из Италии выиграл 9 матчей из 9, а в полуфинале разгромил дуэт из Швеции со счетом 8:1. В золотом матче аппенинцы были сильнее норвежской пары в составе Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена — 8:5. Бронзовые медали завоевали шведы Альмида де Валь и Оскар Эриксон, в малом финале обыгравшие тандем из Великобритании (9:3).