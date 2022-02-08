Андрей Падин: Таким хладнокровным Смольского я еще не видел

«Антон Смольский провел классную гонку, таким хладнокровным я его еще не видел. Сегодня он работал, как на тренировке, — грамотно, четко, что и вылилось в результат. Увы, остальные ребята нас не порадовали. Я считаю, что при такой погоде стрелковая составляющая должна была быть лучше, — отметил Андрей Падин. — На первом же рубеже ошибся Дмитрий Лазовский, хотя предпосылок для этого не было. Я связываю это с тем, что для него эта Олимпиада первая, из-за чего идет чрезмерное волнение. Разочарован стрельбой Никиты Лобастова, особенно из положения стоя, это была не его стрельба. Но хочу отметить, что на дистанции он смотрелся безупречно, мне понравилась скорость. Но, видимо, она и сыграла с ним злую шутку. Максим Воробей нас также очень расстроил, но мы его в любом случае поддержим, вместе проанализируем ошибки и настроим на следующие гонки».