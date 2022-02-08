Вяльбе назвала медаль Терентьева «вишенкой на торте» на фоне неудач Устюгова и Непряевой

Терентьев во вторник в спринте свободным стилем завоевал бронзу. Олимпийские призеры и призеры чемпионатов мира Наталья Непряева и Юлия Ступак не вышли в полуфинал, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов — в финал.
Гонка принесла массу огорчений, но медаль Саши стала вишенкой на торте. Огорчило, что не пробились в следующую стадию ни Юля, ни Наташа. Но больше всего огорчил Устюгов
«Может, он перегорел, нынешнюю Олимпиаду он ждал не четыре года, как все, а восемь лет, это очень сложно, — добавила она. — Выступит ли на Олимпиаде еще Устюгов? Я с ним на эту тему не общалась. Шанс есть у всех, особенно в такой обстановке, когда ковид гуляет и не знаешь, нужно ли будет кого-то утром отправлять [на изоляцию] на индивидуальном автомобиле».
Терентьеву 22 года. В Пекине он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года. Устюгову 30 лет, после гонки он заявил, что Олимпиада в Пекине станет последней в его карьере.