Вяльбе назвала медаль Терентьева «вишенкой на торте» на фоне неудач Устюгова и Непряевой

«Может, он перегорел, нынешнюю Олимпиаду он ждал не четыре года, как все, а восемь лет, это очень сложно, — добавила она. — Выступит ли на Олимпиаде еще Устюгов? Я с ним на эту тему не общалась. Шанс есть у всех, особенно в такой обстановке, когда ковид гуляет и не знаешь, нужно ли будет кого-то утром отправлять [на изоляцию] на индивидуальном автомобиле».