Саночница Иванова принесла России десятую медаль Олимпиады в Пекине
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала немка Натали Гайзенбергер. Второй стала ее соотечественница Анна Беррейтер.
Российские саночницы прежде никогда не выигрывали медалей в санном спорте на Олимпийских играх. Советские спортсменки завоевывали две награды: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова — третьей.
Это десятая медаль сборной России на этих играх, в общекомандном зачете страна занимает седьмую строчку. Возглавляет список Швеция с четырьмя золотыми наградами, далее идут Нидерланды и Китай — по три золота.