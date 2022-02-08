Саночница Иванова принесла России десятую медаль Олимпиады в Пекине

Российские саночницы прежде никогда не выигрывали медалей в санном спорте на Олимпийских играх. Советские спортсменки завоевывали две награды: на Олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде Вера Зозуля стала первой, а Ингрида Амантова — третьей.