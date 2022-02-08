Губерниев: Антон Смольский продолжил традицию белорусов попадать в призеры индивидуальных гонок на ОИ

«Совсем неудивительно, что Смольский завоевал медаль. Я очень уважаю их тренера Андрея Падина, прекрасный специалист. В этом сезоне Антон Смольский замечательно прибавил. У белорусов есть прекрасная традиция попадать на пьедестал в индивидуальных гонках на Олимпийских играх: в 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу, в 2010 году в Ванкувере Сергей Новиков завоевал серебро, а сейчас его успех повторил Антон Смольский. Парень молодец, это большой успех, я рад за него», — сказал Дмитрий Губерниев.