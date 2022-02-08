Губерниев: Антон Смольский продолжил традицию белорусов попадать в призеры индивидуальных гонок на ОИ

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
4
1
1
2Нидерланды
3
3
1
7Россия
2
3
5
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Женщины
04:30скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
05:15скороСлалом. Женщины. 1-я попытка
Сноуборд. Женщины
06:00скороБорд-кросс. Женщины. Квалификация
Фристайл. Мужчины
06:00скороБиг-эйр. Мужчины. Финал
Сноуборд. Мужчины
07:30скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
08:45скороСлалом. Женщины. 2-я попытка
Сноуборд. Женщины
09:30скороБорд-кросс. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Женщины
10:07скороБорд-кросс. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
10:28скороБорд-кросс. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
10:50скороБорд-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
11:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Прыжок
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороРоссияШвейцария
Двоеборье. Мужчины
14:00скороК-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 500 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро1 000 м. Женщины. Квалификация
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро3 000 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 500 м. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороДанияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 1
15:05скороСШАРоссия
8 февраля, источник: БЕЛТА

Губерниев: Антон Смольский продолжил традицию белорусов попадать в призеры индивидуальных гонок на ОИ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев не удивлен олимпийскому серебру Антона Смольского. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru, сообщает БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«Совсем неудивительно, что Смольский завоевал медаль. Я очень уважаю их тренера Андрея Падина, прекрасный специалист. В этом сезоне Антон Смольский замечательно прибавил. У белорусов есть прекрасная традиция попадать на пьедестал в индивидуальных гонках на Олимпийских играх: в 1998 году в Нагано Алексей Айдаров взял бронзу, в 2010 году в Ванкувере Сергей Новиков завоевал серебро, а сейчас его успех повторил Антон Смольский. Парень молодец, это большой успех, я рад за него», — сказал Дмитрий Губерниев.

Сегодня на дистанции 20 км с четырьмя огневыми рубежами Антона Смольского опередил только французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
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